Dusty Baker quitte son poste de gérant et prend sa retraite

(Houston) Dusty Baker, qui vient de clore officiellement un chapitre de son illustre carrière, a déclaré jeudi qu’il ressentait le besoin d’en faire plus pour le baseball lors du suivant.

Baker, qui est âgé de 74 ans, a confirmé sa retraite lors d’une conférence de presse qui a clôturé sa quatrième saison à la barre des Astros de Houston. La formation texane s’est approchée à une seule victoire d’atteindre la Série mondiale pour une troisième saison consécutive, avant de s’incliner devant les Rangers du Texas lors du match no 7 de la série de championnat de la Ligue américaine lundi soir.

Baker, un raconteur légendaire, a conclu sa carrière de gérant au neuvième rang de l’histoire des Ligues majeures avec 2183 victoires en 4046 matchs de saison régulière. Il fut notamment le 12e gérant de l’histoire à atteindre le plateau des 2000 victoires, et le premier d’origine afro-américaine.

Dix des 11 autres gérants dans cette liste ont été intronisés au Temple de la renommée du baseball. Bruce Bochy (2093), qui dirige les Rangers et qui n’est pas encore admissible, est la seule exception.

Baker a entamé sa carrière de gérant en 1993, après avoir occupé un poste de voltigeur pendant 19 saisons. Il a joué aux côtés de Hank Aaron avec les Braves d’Atlanta, et il a remporté la Série mondiale avec les Dodgers de Los Angeles en 1981.

Baker a déclaré jeudi que les funérailles d’Aaron en 2021 l’avaient secoué.

« Tous ces gens parlaient de Hank et de ce qu’il avait fait pour les aider dans leurs études universitaires, et comment il avait eu un impact significatif sur la vie d’un tel ou d’un tel, a raconté Baker. Je suis rentré chez moi et j’ai dit à ma femme : “Je n’ai pas l’impression d’avoir accompli quelque chose”.

« Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais que ce sera bien, peu importe ce que ce sera. J’en suis certain », a-t-il ajouté.

Baker a dirigé les Giants de San Francisco, les Cubs de Chicago, les Reds de Cincinnati et les Nationals de Washington avant de prendre les commandes des Astros.

Baker a compilé un dossier de 320-226 avec les Astros, les menant en séries éliminatoires à chacune de ses quatre saisons, et il a remporté le titre de la Ligue américaine en deux occasions.

Baker, le gérant, a participé à la Série mondiale à deux reprises avant de finalement l’emporter avec les Astros la saison dernière. Ils s’étaient inclinés en six parties devant les Braves d’Atlanta en 2021, après avoir encaissé sa pire défaite crève-cœur en série finale en 2002.

« Ç’a sans doute été les quatre années les plus rapides de ma vie, a dit Baker. Mais c’est ce qui arrive quand tu gagnes. Quand tu perds, on dirait que trois ou quatre ans sont l’équivalent d’une décennie. »