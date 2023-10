PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS

José Adolis García a frappé un grand chelem en neuvième manche et les Rangers du Texas ont dominé les Astros de Houston 9-2 dans le sixième match de la série de championnat de la Ligue américaine.

La Presse Canadienne

Nathan Eovaldi est demeuré invaincu durant lors des présentes éliminatoires, alors que Mitch Garver et Jonah Heim ont cogné des circuits tôt dans le match.

Eovaldi, qui avait aussi obtenu la victoire dans le deuxième match de la série, a concédé cinq coups sûrs et deux points en six manches et un tiers de travail, pour porter sa fiche cette année en éliminatoires à 4-0 avec une moyenne de points mérités de 2,42.

Les Astros, champions en titre, n’ont pas obtenu la performance souhaitée de Framber Valdez, qui a alloué cinq coups sûrs et trois points, avec six retraits sur des prises en cinq manches de travail. Valdez n’a toujours pas de victoire en trois matchs éliminatoires cette année, en plus de sa moyenne de points mérités de 9,00.

En huitième manche, Garver a claqué la balle de Bryan Abreu dans le champ gauche et a permis à Evan Carter, qui était au deuxième but à ce moment après l’avoir volé du premier, de se rendre au marbre pour faire 4-2.

C’était le troisième coup sûr et le deuxième point produit de Garver dans le match.

Ensuite au bâton, Abreu a frappé un coup sûr pour se rendre au premier et pousser Alex Bregman, qui avait obtenu un but sur balles, de se rendre au deuxième but.

Kyle Tucker, qui était le prochain au bâton, a obtenu un but sur balles de la part de José Leclerc, qui est entré dans le match après le simple d’Abreu.

Les Astros avaient les buts remplis avec un seul retrait, mais n’ont pu en profiter. Leclerc a mis fin à la menace en retirant sur des prises Jon Singleton.

Rafael Montero était au monticule pour les Astros en neuvième manche. N’ayant toujours aucun retrait et en avance 4-2, les Rangers ont rempli les buts.

Ryne Stanek s’est amené en relève, mais les choses ne se sont pas améliorées lorsqu’il a atteint Corey Seager dès son deuxième lancer, et les Rangers ont ajouté un point pour prendre les devants 5-2 avec le but sur balles automatique.

Dès le frappeur suivant, García a frappé un grand chelem qui a porté la marque à 9-2.

Le match ultime sera disputé lundi soir, à Houston, alors que les Rangers, l’une des six équipes des Majeures n’ayant jamais remporté la Série mondiale, sont à un gain d’un retour en grande finale pour la première fois depuis leurs deux années de suite, en 2010-11.