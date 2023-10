(Baltimore) Pour une première fois depuis le début des séries, la relève des Rangers a dû protéger une mince avance en fin de match.

Noah Trister Associated Press

Josh Sborz, Aroldis Chapman et José Leclerc ont plié, sans jamais casser.

Andrew Heaney et Dane Dunning ont aidé les Rangers à atteindre la sixième manche en avance, puis l’équipe texane a survécu à des moments difficiles dans un gain de 3-2 face aux Orioles de Baltimore, samedi, dans le premier match de leur série de sections de la Ligue américaine.

« Les releveurs ont fait du très bon travail, a noté le gérant Bruce Bochy. Ç’a parfois été compliqué, mais ils ont trouvé des solutions. »

Josh Jung a frappé un circuit et a réussi un beau jeu au troisième but pour amorcer un double jeu important pour les Rangers, qui ont gagné leurs trois matchs depuis le début des séries – tous à l’étranger.

Après avoir gaspillé une occasion de gagner le titre de la section Ouest de l’Américaine lors du dernier jour du calendrier régulier, les Rangers ont commencé les séries en étant privés de Jacob deGrom et Max Scherzer et avaient un enclos considéré comme étant le maillon faible. Ils ont toutefois accordé seulement trois points en trois matchs face aux Rays de Tampa Bay et aux Orioles.

Les fins de matchs n’avaient pas été particulièrement dures sur les nerfs face aux Rays. Les Rangers ont balayé la série en gagnant les deux matchs par un pointage combiné de 11-1. Ç’a été différent contre les Orioles.

Heaney a limité les Orioles à un point et deux coups sûrs en trois manches et deux tiers. Dunning l’a remplacé et a œuvré durant deux manches, accordant un point en sixième. Will Smith, Sborz, Chapman et Leclerc ont uni leurs efforts pour provoquer les 10 derniers retraits, non sans difficulté.

Sborz a lancé sept balles consécutives pour commencer la septième, mais s’en est sorti indemne. Chapman a accordé des buts sur balles aux deux premiers frappeurs en huitième avant que Jung vienne à sa rescousse avec un beau jeu pour commencer un double jeu 5-4-3. Chapman a ensuite retiré Ryan Mountcastle sur des prises pour mettre fin à la manche avec un coureur au troisième coussin.

Leclerc a été crédité d’un sauvetage. Il a d’abord accordé un simple à Gunnar Henderson pour commencer la neuvième. Le receveur Jonah Heim a toutefois retiré Henderson en tentative de vol. Leclerc a ensuite fermé les livres.

Le gérant des Orioles, Brandon Hyde, ne semblait pas heureux dans l’abri après la tentative de vol de Henderson.

« Il y a eu une petite erreur de communication », s’est contenté de dire Hyde.

Kyle Bradish a retiré neuf frappeurs sur des prises en quatre manches et deux tiers pour les Orioles, mais il a accordé deux points en quatrième et a encaissé la défaite. Jung et Anthony Santander ont échangé des circuits en solo en sixième.