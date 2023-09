(Kansas City) Les Royals de Kansas City ont repoussé la date butoir qu’ils s’étaient eux-mêmes imposée à la fin de septembre pour décider d’un site pour leur nouveau stade.

Dave Skretta Associated Press

Ils demeurent toutefois sûrs que leur nouvelle proposition sera présentée aux électeurs pour un scrutin prévu en avril.

Les Royals hésitent entre un site au centre-ville, dans East Village, qui garderait le remplaçant du Kauffman Stadium dans le comté de Jackson, et un autre de l’autre côté de la rivière Missouri, dans le comté de Clay.

Le propriétaire de Royals, John Sherman, a répété que l’équipe tentait de décider d’ici la fin du mois. Mais il doit d’abord s’entendre avec les dirigeants politiques au sujet du financement.

Ce nouveau stade et le quartier l’entourant devraient coûter 2 milliards US à bâtir, ce qui en ferait le plus important partenariat public-privé de l’histoire de Kansas City. Sherman a indiqué que les Royals allaient payer la moitié de cette somme et assumer tous les dépassements de coûts.