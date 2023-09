(St. Petersburg) Les Rays de Tampa Bay s’affairaient à mettre la touche finale mardi à une entente qui leur permettra d’ériger un stade de 30 000 places qui fera partie d’un mégaprojet immobilier d’une valeur de 6,5 milliards US à St. Petersburg et qui comprendra notamment des habitations à loyers modiques, des magasins, des bars, des restaurants et un musée d’histoire des Noirs.

Curt Anderson Associated Press

Ce terrain de 34 hectares est situé à proximité de l’actuel Tropicana Field. Ce stade, doté d’un dôme, sera démoli après la construction du nouvel édifice, qui ouvrira ses portes à temps pour le début de la saison 2028, a précisé Brian Auld, le coprésident des Rays, en entretien lundi.

Le plan, qui doit encore franchir plusieurs obstacles politiques et financiers pour obtenir le feu vert à sa mise en chantier, permettrait aux Rays de demeurer à St. Petersburg à moyen ou long terme, après que de nombreuses rumeurs eurent circulé ces dernières années au sujet d’une éventuelle garde partagée avec Montréal, ou encore un déménagement à Tampa, ou Nashville, au Tennessee.

« Nous resterons ici pendant encore très longtemps, a noté Auld. Nous sommes tous très heureux que pour la première fois depuis le début de ce processus, la voie est enfin pavée afin de permettre aux Rays de demeurer à Tampa Bay pour les générations à venir. »

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DES RAYS DE TAMPA BAY La structure du nouveau stade sera dotée d’un toit pour protéger de la pluie et de la chaleur floridienne, mais celui-ci sera discret et équipé de portes et de fenêtres afin de permettre la circulation de l’air pendant les mois plus frais de la saison.

L’annonce de la construction d’un nouveau stade de baseball, et du mégaprojet immobilier, a été effectuée mardi sur le terrain du Tropicana Field.

« Je suis si heureuse que les Rays soient ici pour rester. Enfin !, s’est écriée Janet Long, la présidente de la Commission du comté de Pinellas, qui a souligné qu’il s’agissait du plus important projet de développement économique de l’histoire du comté. Ce projet est un circuit, qui va au-delà du sport. »

Les Rays jouent à St. Petersburg depuis leur première saison dans les Ligues majeures en 1998. Le « Trop », le surnom du domicile actuel des Rays, est critiqué pour être humide, obsolète et avoir des poutres de support de toit qui sont parfois touchées par des ballons. Il a coûté 138 millions à bâtir en 1990, avec comme objectif d’attirer une concession du Baseball majeur.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DES RAYS DE TAMPA BAY Le projet de nouveau stade des Rays de Tampa Bay comprendra notamment des habitations à loyers modiques, des magasins, des bars, des restaurants et un musée d’histoire des Noirs.

Le nouveau stade coûtera à lui seul 1,3 milliard, ont précisé les dirigeants, et près de la moitié de la facture sera défrayée par les Rays – l’autre étant épongée par la Ville et les gouvernements locaux –, selon le coprésident Matt Silverman. La structure sera dotée d’un toit pour protéger de la pluie et de la chaleur floridienne, mais celui-ci sera discret et équipé de portes et de fenêtres afin de permettre la circulation de l’air pendant les mois plus frais de la saison.

« Ce sera le plus petit stade des Ligues majeures de baseball. Un toit est nécessaire, bien que nous voulions aussi préserver une certaine intimité », a noté Silverman.

Les dirigeants du comté de Pinellas ont indiqué que leur part de la facture sera absorbée par une taxe hôtelière qui sera imposée aux touristes.

Les Rays (92-59, deuxièmes dans la section Est de la Ligue américaine) se sont qualifiés samedi pour les séries éliminatoires. Ce sera leur cinquième participation consécutive aux séries éliminatoires, malgré le fait qu’ils affichent la pire moyenne de foules des Ligues majeures, à 17 778 spectateurs par match, selon la MLB.