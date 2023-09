Cavan Biggio et Vladimir Guerrero fils

PHOTO NICK TURCHIARO, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Toronto) Kevin Kiermaier a brisé l’égalité avec un circuit en solo en septième, samedi, alors que les Blue Jays de Toronto ont eu le dernier mot 5-2 contre les Royals de Kansas City.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Santiago Espinal et Cavan Biggio ont ajouté des simples d’un point à la manche suivante, guidant les Jays vers un balayage de la série de trois rencontres.

José Berríos (10-10) a retiré 10 frappeurs au bâton en sept manches, allouant deux points et cinq coups sûrs.

Ont suivi au monticule Yimi Garcia, Genesis Cabrera et Jordan Romano, de Markham.

L’Ontarien a inscrit un 34e sauvetage, après avoir rempli les buts (un simple, un double et un but sur balles).

Deuxièmes dans la course aux trois places additionnelles en séries, les Blue Jays recevront de lundi à jeudi les Rangers du Texas, également au cœur de cette lutte.

« Nous devons juste continuer dans la même direction, a dit Kiermaier. Nous jouons avec de l’énergie. Nous y allons au jour le jour et nous arrivons au stade fin prêts. »

Berrios a tenu le même genre de propos.

« Nous savons ce qu’il en est du classement, a dit le droitier. Chaque match compte. Tous les tirs et tous les retraits comptent. »

L’arrêt-court étoile Bo Bichette agissait comme frappeur de choix, dans le cadre de son retour au jeu en douceur. Il est revenu parmi les joueurs actifs vendredi, après des ennuis au quadriceps de la jambe droite. C’est Ernie Clement qui jouait à l’arrêt-court.

Les points des visiteurs sont venus d’un double de Bobby Witt et d’un optionnel de Salvador Perez. Les Royals ont perdu leurs six derniers matchs à l’étranger.

Cole Ragans a donné six buts sur balles, dont trois en sixième. Il a permis deux points et un coup sûr en cinq manches et deux tiers.

Taylor Clarke (2-5) a été victime du huitième circuit de Kiermaier cette saison.