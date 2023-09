(Toronto) Vladimir Guerrero a brisé l’égalité avec un double de deux points en septième et les Blue Jays de Toronto ont bien amorcé un séjour de 10 matchs à la maison, vendredi, l’emportant 5-4 aux dépens des Royals de Kansas City.

La Presse Canadienne

Bo Bichette a excellé à son retour au jeu avec deux coups sûrs, dont un simple d’un point qui a nivelé le score à 2-2 en septième.

Une manche plus tôt, il avait porté le score à 1-1 avec un double.

L’arrêt-court n’avait pas joué depuis le 27 août, résultat d’ennuis au quadriceps de la jambe droite.

Ernie Clement a réussi un simple d’un point en tant que frappeur suppléant.

Yusei Kikuchi a donné un point et trois coups sûrs en cinq manches, retirant huit frappeurs sur des prises.

Jordan Hicks, Trevor Richards, Chad Green (2-0), Tim Mayza et Jordan Romano ont aussi mis l’épaule à la roue.

Romano a permis deux buts sur balles puis un simple d’un point, à Salvador Perez. Il s’est replacé et a mérité un 33e sauvetage.

Dairon Blanco a frappé la longue balle dans une cause perdante.

Carlos Hernandez (1-10) a permis les frappes en lieu sûr de Bichette et Guerrero en septième.

Le simple de Bichette a été claqué après un appel controversé de l’arbitre au premier coussin Jeff Nelson, sur un lancer qui semblait tirer les Royals d’embarras. Nelson a dit que George Springer a retenu son élan, au grand désarroi des visiteurs.

Springer a donc soutiré un but sur balles et peu après, Bichette a produit un 64e point cette saison. Guerrero et Clement ont par la suite fait pencher la balance.

Les Jays occupent la troisième et dernière place donnant accès aux séries dans l’Américaine, un match et demi devant le Texas.

Les Rangers seront de passage à Toronto de lundi à jeudi.

Ils ont perdu un quatrième match de suite vendredi, s’inclinant 6-3 contre les A’s d’Oakland.