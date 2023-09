George Springer (4) et Jordan Hicks (12)

(Toronto) George Springer a produit quatre points alors que les Blue Jays de Toronto ont battu les Royals de Kansas City 5-1, samedi.

La Presse Canadienne

Springer a frappé deux circuits en solo, en plus de briser l’égalité de 1-1 avec un simple de deux points en cinquième.

Plus tôt en cinquième, Edward Olivares avait créé l’impasse avec un coup de quatre buts.

Springer a réussi un premier match de plus d’une longue balle cette saison.

Cavan Biggio a cogné un simple d’un point pour les Blue Jays, qui entamaient un séjour de 10 matchs à domicile.

Les visiteurs de lundi à jeudi seront les Rangers du Texas, qui les pourchassent pour avoir la dernière place en séries dans la Ligue américaine.

Après un gain contre Oakland samedi, le Texas est au quatrième rang dans cette course, à un match et demi des Blue Jays.

Deuxièmes, les Mariners de Seattle n’ont qu’un demi-match de priorité vis-à-vis de Toronto.

« (Aller en séries), c’est la raison pourquoi on joue, a dit Springer. C’est une période stimulante de l’année. Ça peut paraître cliché, mais on joue pour des moments comme ça, pour être dans des courses pour aller plus loin. »

Kevin Gausman (11-8) a retiré 10 frappeurs au bâton en huit manches, allouant un point, deux coups sûrs et un but sur balles.

Trois de ces retraits sur des prises ont été mérités en huitième.

« Kevin est l’un des meilleurs lanceurs du baseball majeur, a dit le gérant des Blue Jays, John Schneider. Il a ménagé l’enclos. »

Jordan Hicks a lancé en neuvième.

Gagnant du Cy Young de l’Américaine en 2009, Zack Greinke (1-15) a permis quatre points et six coups sûrs en trois manches et deux tiers.

Le match a été présenté devant 41 443 personnes au Rogers Centre.

Bo Bichette a été laissé de côté, au lendemain de son retour au jeu après un séjour parmi les blessés (quadriceps). Simplement une question de le ménager, a indiqué Schneider.

Cole Ragans et Jose Berrios seront les partants dimanche.