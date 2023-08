(Washington) Le gérant des Nationals de Washington, Dave Martinez, a accepté une prolongation de contrat de deux saisons avec l’équipe qu’il a dirigée au championnat de la Série mondiale en 2019, selon une personne au courant de la situation.

Howard Fendrich Associated Press

La personne a parlé à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat puisque la nouvelle n’avait pas encore été annoncée publiquement.

Avant les matchs de mardi, les Nationals présentaient une fiche de 57-68 et occupaient le dernier rang de la section Est de la Nationale.

Selon The Athletic, qui a été le premier à rapporter la nouvelle entente de Martinez, le directeur général Mike Rizzo serait aussi sur le point de signer une prolongation de contrat.

Les contrats du gérant et du d. g. arrivaient à échéance au terme de la saison 2023.

La fiche de l’équipe sous les ordres de Martinez est de 378-455. Il a pris les commandes des Nationals en 2018, son premier poste de gérant.

La saison suivante, l’équipe a commencé en gagnant seulement 19 de ses 50 premiers matchs. Menés par des joueurs comme Stephen Strasburg, Max Scherzer, Juan Soto, Anthony Rendon et Trea Turner, les Nationals ont remonté la pente et se sont qualifiés pour les séries via le quatrième as. Ils ont éventuellement vaincu les Astros de Houston en sept matchs pour gagner un premier titre de la Série mondiale.

Les choses vont moins bien depuis, alors que l’équipe a terminé au dernier rang de sa section chaque saison malgré les efforts de Rizzo de reconstruire la formation.