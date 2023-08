(New York) En perdant 2-1 contre les Nationals de Washington, mardi, les Yankees de New York ont perdu un neuvième match de suite pour une première fois en 41 ans.

Larry Fleisher Associated Press

Après deux retraits en huitième manche, Tommy Kahnle a concédé un circuit gagnant à CJ Abrams.

Sans victoire depuis le 11 août contre les Marlins à Miami, les Yankees connaissent leur pire séquence de défaites depuis la période allant du 13 au 21 septembre 1982, soit le dernier mois d’une saison de 79 victoires au cours de laquelle l’équipe a embauché trois gérants (Bob Lemon, Gene Michael et Clyde King).

Abrams a brisé l’égalité de 1-1 en frappant un changement de vitesse de Kahnle (1-2). Il s’agissait du 13e circuit de la saison de l’arrêt-court et le sixième donnant les devants à son équipe.

Carter Kieboom a cogné une longue balle en troisième manche, sur le deuxième lancer auquel il a fait face cette saison, à son retour d’une opération de type Tommy John qui lui a fait rater toute la saison dernière.

Ben Rortvedt a frappé un circuit et a réalisé les deux coups sûrs des Yankees. L’équipe a été limitée à deux coups sûrs pour une cinquième fois cette saison. Les Yankees ont une fiche de 12-27 depuis qu’ils ont atteint 10 matchs au-dessus de ,500, le 4 juillet, en plus de ne faire qu’un point, ou aucun, pour une quatrième fois en six matchs.

Carlos Rodón a concédé un point et six coups sûrs en six manches de travail, son meilleur départ en huit sorties avec les Yankees.

Lançant devant ses amis et plusieurs membres de sa famille de la ville voisine de New Rochelle, dans l’État de New York, Josiah Gray a été d’office pendant six manches et a alloué cinq buts sur balles.

Hunter Harvey a retiré sur des prises Aaron Judge et Giancarlo Stanton en huitième manche.