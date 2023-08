(Cincinnati) CINCINNATI-Davis Schneider a frappé un circuit pour briser l’égalité, le spécialiste des fins de match Jordan Romano s’est sorti d’une situation périlleuse en neuvième manche et les Blue Jays de Toronto l’ont emporté 4-3 contre les Reds de Cincinnati, samedi.

La Presse Canadienne

Chris Bassitt a été efficace en six manches au monticule pour les Blue Jays (68-56), qui ont rebondi après avoir subi cinq défaites en sept matchs.

Elly De La Cruz a cogné deux coups sûrs pour les Reds (64-60), incluant un triple qui lui a permis de marquer sur la séquence en raison d’une erreur défensive. T. J. Friedl a réussi un circuit et Christian Encarnacion-Strand a obtenu deux des six coups sûrs des favoris locaux.

« Je courais vite pour me rendre au troisième et quand j’ai vu que la balle était au milieu de nulle part, je savais que je devais courir vite vers le marbre, a dit De La Cruz par l’entremise d’un interprète. J’attendais de voir s’ils allaient envoyer [Matt] McLain vers la plaque. Quand j’ai vu qu’il y allait, je savais que je devais tenter ma chance. »

Schneider a étiré les bras aux dépens de Brandon Williamson (4-3) avec un retrait enregistré en cinquième manche pour donner l’avance 4-3 aux Blue Jays. C’était la troisième longue balle de Schneider cette saison.

« J’ai raté quelques lancers auparavant, mais je voyais bien la balle, a expliqué Schneider, qui a été retiré sur des prises à ses deux premières présences au bâton. À la deuxième, j’ai fait quelques erreurs. La troisième, j’ai eu une balle rapide, ensuite un changement de vitesse, et je ne l’ai pas ratée. »

Les Reds ont placé des coureurs aux deuxième et troisième coussins avec un retrait en neuvième. Romano a toutefois retiré sur des prises Henry Ramos et a forcé Stuart Fairchild à cogner un roulant pour signer son 30e sauvetage de l’année.

« La relève a été excellente, a dit le gérant des Blue Jays John Schneider. C’était un gros circuit de Davis. On a repris le momentum, mais c’est la relève qui a su trancher. »

Bassitt (12-6) a concédé trois points, dont deux mérités, trois coups sûrs et un but sur balle. Williamson a quant à lui alloué quatre points, neuf frappes en lieu sûr et une passe gratuite en cinq manches et deux tiers.

Le joueur d’arrêt-court Bo Bichette a réintégré la formation des Blue Jays, frappant un coup sûr productif.

Bichette avait été cédé au niveau AAA pour retrouver la forme après avoir soigné un problème au genou droit. Son dernier match dans les Majeures remonte au 31 juillet.

Il domine toujours la Ligue américaine pour les coups sûrs (145). Bichette a aussi frappé 17 circuits et produit 59 points, ce qui le classe deuxième dans chaque catégorie chez les Jays derrière Vladimir Guerrero fils.

Pour faire une place à Bichette dans leur formation, les Blue Jays ont rétrogradé le joueur d’avant-champ Paul DeJong.

Dimanche, Hyun-Jin Ryu (1-1) devrait être sur la butte pour les Jays. Hunter Greene (2-4) devrait être l’homme de confiance des Reds.