Julio Rodriguez, la jeune vedette des Mariners, a terminé une séquence de quatre jours digne des annales du baseball, établissant une marque de la MLB avec 17 coups sûrs en quatre rencontres pour aider l’équipe à se retrouver au cœur de la course aux éliminatoires.

PHOTO KEVIN M. COX, ASSOCIATED PRESS

Les Mariners de retour au cœur de la course

(Phénix) Les Mariners de Seattle étaient vendeurs à la date limite des transactions, il y a trois semaines, cédant le releveur no 1 Paul Sewald aux Diamondbacks de l’Arizona, laissant croire que la présente saison ne se terminerait possiblement pas en séries.

David Brandt Associated Press

Julio Rodriguez voyait les choses autrement.

La jeune vedette des Mariners a terminé une séquence de quatre jours digne des annales du baseball, établissant une marque de la MLB avec 17 coups sûrs en quatre rencontres pour aider l’équipe à se retrouver au cœur de la course aux éliminatoires.

Rodriguez a frappé ses 17 coups sûrs en 22 présences au bâton seulement dans ces quatre gains des Mariners de mercredi à samedi, ce qui a fait passer sa moyenne de ,256 à ,278. Les Mariners ont complété le balayage des Astros de Houston dimanche, leur sixième victoire consécutive.

La formation de Seattle a d’ailleurs remporté 14 de ses 17 dernières sorties et occupe actuellement la dernière place d’équipe repêchée dans l’Américaine, un demi-match devant les Blue Jays de Toronto. Il reste encore six semaines à la saison, mais les Mariners – avec raison – ont confiance en leurs chances de jouer tard en octobre.

« Le désir de livrer de grosses batailles de nos joueurs est palpable, a déclaré le gérant, Scott Servais. De trouver le moyen de balayer une équipe comme les Astros à ce stade-ci de la saison, ça prend ce désir. On va continuer dans la même veine. Les gars sentent qu’on peut le faire et on joue de l’excellent baseball. »

Un balayage de trois rencontres des Red Sox de Boston aux dépens des Yankees de New York leur a aussi permis de rester dans cette course.

La formation de la Nouvelle-Angleterre, qui a remporté sept de ses 10 derniers matchs, n’est qu’à 3 matchs des Mariners et du dernier rang donnant accès aux séries dans l’Américaine.

Pendant ce temps dans la Nationale

Ceux qui aiment les fins de saison chaotiques sont bien servis par la course aux équipes repêchées dans la Nationale.

Avant les rencontres de lundi, Les Phillies de Philadelphie (67-56), les Giants de San Francisco (65-59), les Cubs de Chicago (64-59), les Reds de Cincinnati (64-61), les Marlins de Miami (64-61) et les Diamondbacks de l’Arizona (64-61) sont les six clubs en lice pour les trois places disponibles.

« Chaque match est crucial, a déclaré le gérant des D’backs Torey Lovullo samedi, à la suite du balayage aux dépens des Padres. Je ne cesse de répéter ce message. Les victoires sont primordiales présentement. Les gars sont fantastiques pour accomplir les détails qui font la différence. »

À l’autre bout du spectre, les Royals de Kansas City connaissent une année de misère et sont en voie de perdre plus de 100 matchs cette saison. Seule raison d’apprécier cette saison pour leurs partisans : voir de quelle façon Bobby Witt semble avoir trouvé ses repères.

L’amélioration du jeune arrêt-court est réelle. S’il avait connu de bons moments à ses deux premières campagnes, le deuxième choix au total en 2019 a connu un dernier mois du tonnerre, frappant pour ,400 avec huit circuits, 28 points produits et 10 buts volés.

Scherzer : autre étape vers Cooperstown

PHOTO LM OTERO, ASSOCIATED PRESS Max Scherzer

Pendant ce temps au Texas, le droitier des Rangers Max Scherzer a franchi une autre étape dans sa route qui semble inévitable vers Cooperstown.

Scherzer a récemment devancé Phil Niekro au 11e rang de tous les temps pour les retraits au bâton, lui qui en compte maintenant 3344.

S’il demeure en santé, l’artilleur de 39 ans devrait gagner le top 10 d’ici la fin de la saison. Greg Maddux, avec 3371’K’, occupe ce 10e rang. Le prochain sur la liste est Walter Johnson, à 3509.

Aucun lanceur actif ne compte plus de retrait que Scherzer. Justin Verlander est le plus près au 13e rang, à 3292.

La journaliste de l’Associated Press Kristie Rieken, à Houston, ainsi que les pigistes Larry Fleisher et Richard J. Marcus ont contribué à cet article.