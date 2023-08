(Toronto) Un double productif de Christopher Morel en neuvième manche a brisé l’égalité et les Cubs de Chicago l’ont emporté 5-4 contre les Blue Jays de Toronto, samedi.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Dansby Swanson a cogné un circuit de trois points en quatrième pour donner l’avance aux Cubs (61-56), après qu’un simple de Cody Bellinger eut créé l’égalité 1-1.

Justin Steele a retiré sept frappeurs sur des prises, mais a alloué trois points et six coups sûrs en cinq manches. Les releveurs Michael Fulmer, Mark Leiter fils, Jose Cuas, Julian Merryweather (4-0) et Adbert Alzolay lui ont succédé au monticule.

Une longue balle de deux points de Whit Merrifield a permis aux Blue Jays (65-54) de réduire l’écart en cinquième. Un simple de Vladimir Guerrero fils et un double de Santiago Espinal ont également produit des points.

Chris Bassitt a concédé quatre points, quatre frappes en lieu sûr et deux buts sur balles en six manches, éventant six adversaires. Yimi Garcia, Erik Swanson et Jordan Hicks (1-7) ont vu de l’action en relève.

La recrue des Blue Jays Davis Schneider a reçu une ovation des 42 585 personnes réunies au Rogers Centrer. Il a été rappelé des ligues mineures le 4 août et a fait ses débuts à Boston contre les Red Sox. Il a maintenu une excellente moyenne au bâton de ,409 pendant ce voyage.

Le match de samedi était son tout premier à Toronto. Avant qu’il ne débute, il a laissé entendre qu’il ne s’attendait à rien de particulier.

« Les partisans ont été vraiment, vraiment, vraiment sympathiques à mon égard jusqu’ici, a-t-il commenté. Je les vois dans la rue et ils demandent parfois des autographes et des photos.

« C’est fou pour moi parce que je viens d’une petite ville du New Jersey. Je ne m’attendais pas à ça. »

Merrifield a réduit l’écart en cinquième avec son 11e circuit de la saison. Espinal l’a précédé au marbre.

Espinal a créé l’égalité lors de la manche suivante quand sa frappe a rebondi au sol avant de passer par-dessus la clôture du champ centre pour un double. Schneider a marqué sur la séquence, lui qui avait atteint le deuxième but à l’aide de son premier coup sûr en carrière à Toronto.

Bellinger a amorcé la neuvième avec un double. Morel a ensuite réussi un double pour le pousser vers la plaque.

Les Blue Jays tenteront d’éviter le balayage dimanche lors du troisième match de cette série. Hyun Jin Ryu (0-1) devrait être sur la butte, tout comme Jameson Taillon (7-6) pour les Cubs.

Avant la rencontre, samedi, Jose Bautista a été honoré par les Blue Jays en ajoutant son nom à l’anneau d’honneur de l’équipe.