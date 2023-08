Jeimer Candelario (9), joueur de troisième but des Cubs de Chicago, célèbre son but avec l’arrêt-court Dansby Swanson (7) contre les Blue Jays de Toronto.

(Toronto) Nico Hoerner et Cody Bellinger ont réussi des circuits en première manche, chaque fois sur des changements de vitesse mal ciblés de Jose Berrios, et les Cubs de Chicago ont vaincu les Blue Jays de Toronto 6-2, vendredi.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Hoerner a claqué un circuit en solo, tandis que Bellinger a produit deux points avec son 18e circuit de la saison. Les Cubs (60-56) menaient ainsi par trois points et ils n’ont plus regardé derrière.

« La vitesse de mes lancers était couci-couça, a réagi Berrios. Je veux dire, je suis un humain, je ne suis pas un robot. C’est ce que je dis. C’est l’un de ces soirs où les choses ne se passent pas comme on veut. »

En quatrième manche, Seiya Suzuki a cogné un double bon pour deux points et Mike Tauchman a ajouté un simple d’un point. Javier Assad (2-2) a alloué un point et quatre coups sûrs en sept manches de travail, retirant deux frappeurs sur des prises.

Berrios (9-8) a concédé six points – quatre mérités – et neuf frappes en lieu sûr, éventant trois adversaires en quatre manches et un tiers de travail. Bowden Francis, Hagen Danner et Jay Jackson ont vu de l’action en relève.

« Deux changements de vitesse en première pour des circuits contre sans doute le meilleur frappeur du baseball en Bellinger et contre une bonne équipe de frappeurs en général, a commenté le gérant John Schneider. Ils marquent beaucoup de points en ce moment. Dans l’ensemble, il a été bon. »

Un simple d’Alejandro Kirk en quatrième a permis à Cavan Biggio d’inscrire les Blue Jays (65-53) au tableau. Brandon Belt a retranché un autre point à l’avance des visiteurs en huitième avec sa 11e longue balle de la saison, cette fois au champ centre.

« On a essayé, on compétitionnait, mais rien n’allait de notre côté, a lancé Berrios. Mais c’est du baseball. C’est la raison pour laquelle on aime ce sport, et nous allons tourner la page et être prêts pour le prochain match. »

Alek Manoah rétrogradé

Avant le match, les Blue Jays ont annoncé que le lanceur Alek Manoah était rétrogradé dans les ligues mineures pour une deuxième fois cette saison.

Manoah a compilé un dossier de 2-2 en sept départs après son rappel le 7 juillet. Il avait commencé la campagne en montrant un dossier de 1-7 avec une moyenne de 6,36 et avait été cédé dans les ligues mineures pour retravailler son lancer.

« C’était le même message qu’on lui a transmis toute l’année, a dit Schneider. Fais en sorte que ta motion soit solide. Il y a eu des progrès quand il est revenu sur ce qu’on observait – sa balle cassante, le contrôle de sa balle rapide –, donc il doit continuer à travailler sur ces choses. »

Danner a été rappelé pour le remplacer. Il a vu de l’action dans le match contre les Cubs, mais il n’a eu le temps d’effectuer qu’un seul retrait en neuvième avant d’être retiré du monticule en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée.

Les deux clubs se retrouveront samedi après-midi pour le deuxième match de cette série qui en compte trois. Le gaucher des Cubs Justin Steele (13-3) devrait faire face à Chris Bassitt (11-6).