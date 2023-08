PHOTO KEN BLAZE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Cleveland) Le premier frappeur Brayan Rocchio a cogné deux doubles qui ont valu autant de points, jeudi, alors que les Guardians de Cleveland ont infligé un revers de 4-3 aux Blue Jays de Toronto.

La Presse Canadienne

Rocchio a ainsi porté le score à 2-1 et 3-1, lors des deuxième et cinquième manches.

Le neuvième frappeur Jose Tena a fourni un simple d’un point, tandis que Kole Calhoun a poussé un coureur au marbre avec un optionnel.

Rocchio et Tena sont des recrues.

Noah Syndergaard (2-5) a alloué un point et six coups sûrs en cinq manches et deux tiers.

« Il n’y a vraiment aucune excuse ou raison pourquoi je ne serais plus le lanceur que j’étais avant, a mentionné Syndergaard. Chaque cinq jours, je dois me présenter et jouer de mon mieux. »

Syndergaard est rapidement devenu à l’aise avec sa nouvelle équipe.

« Chaque jour j’essaie de m’améliorer, a-t-il ajouté. Je ne suis clairement pas au niveau que je souhaite, mais je crois que les entraîneurs ici me mettent dans une bonne position. »

Emmanuel Clase a récolté un 31e sauvetage.

Cleveland n’a obtenu que cinq coups sûrs, la moitié de la récolte des visiteurs.

Les Guardians ont volé trois buts, dont deux contre Alek Manoah (3-9). Ce dernier a permis quatre points et quatre coups sûrs en quatre manches. Il a retiré six frappeurs au bâton et a donné trois buts sur balles.

George Springer et Whit Merrifield ont claqué deux coups sûrs chacun pour les Blue Jays.

Springer a aussi volé un 15e coussin. Merrifield a frappé pour ,462 durant la série de trois matchs.

George Springer et le gérant de l’équipe John Schneider ont été expulsés par l’arbitre au marbre Jeremie Rehak en septième manche.

Les Blue Jays ont laissé 10 coureurs sur les sentiers.

Les deux équipes se sont partagé la série de quatre matchs. Les Blue Jays ont remporté le premier duel 3-1, lundi, et les clubs ont ensuite chacun gagné 1-0 lors des deux matchs suivants.

Toronto va accueillir les Cubs de Chicago de vendredi à dimanche.