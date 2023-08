(Boston) Davis Schneider a claqué un circuit à sa première présence au bâton dans le baseball majeur, vendredi, aidant les Blue Jays de Toronto à l’emporter 7-3 aux dépens des Red Sox de Boston.

Associated Press

Choix de 28e tour des Blue Jays en 2017, Schneider a appris plus tôt vendredi qu’il passait du AAA au grand club.

Il a réussi son coup d’éclat en deuxième manche, envoyant une balle glissante au-delà du Monstre vert.

« J’avais le sourire pendant tout le temps où j’ai contourné les sentiers et jusque dans l’abri, a dit le joueur de 24 ans. Les gars m’ont fait me sentir à l’aise dès que je suis arrivé dans le vestiaire. Les voir applaudir quand je revenais dans l’abri, c’était assez spécial. »

En 87 matchs avec la filiale de Buffalo, Schneider a claqué 21 circuits cette saison.

« Il a mérité de venir jouer avec nous et quel beau moment pour lui, a dit le gérant des Blue Jays, John Scheider. On ne pouvait pas imaginer un meilleur scénario. Je suis content pour lui. »

Les Blue Jays ont cogné cinq longues balles, égalant leur meilleure récolte de 2023 à ce chapitre.

Whit Merrifield, Vladimir Guerrero, Daulton Varsho et Matt Chapman ont aussi frappé des circuits pour les Blue Jays, qui amorçaient un séjour de sept matchs à l’étranger.

Le circuit de Merrifield est survenu dès le premier tir de la rencontre. Celui de Guerrero a été obtenu sur le quatrième tir de James Paxton (6-3).

Détenteurs de la dernière place donnant accès aux séries dans l’Américaine, Toronto a maintenant un coussin de trois matchs devant Boston.

Alek Manoah (3-8) a permis trois points et six coups sûrs en six manches et deux tiers, retirant cinq frappeurs sur des prises.

« Ç’a m’a beaucoup aidé de souvent prendre les devants, a dit Manoah. J’ai pu vraiment attaquer la zone des prises. Ma glissante fonctionnait bien et j’était précis avec la balle rapide. Je voulais juste garder un rythme et ensuite laisser la place à nos frappeurs. »

Avec le score 4-2 et des coureurs aux premier et deuxième buts, le receveur Danny Jansen a réussi un beau jeu en quatrième manche, pour les Blue Jays. Très alerte, il est allé capter une fausse balle d’Adam Duvall au bout de l’espace derrière lui, un peu à sa gauche. Triston Casas a ensuite frappé une balle à double jeu, permettant aux Blue Jays de s’en tirer sans dommages.

Jarren Duran et Yu Chang ont cogné des circuits pour les Red Sox, qui ont perdu cinq de leurs six derniers matchs.

Paxton a donné quatre points et neuf coups sûrs en cinq manches.

Toujours du côté des Red Sox, le joueur d’avant-champ Justin Turner ratait un troisième match de suite en raison d’une contusion au talon gauche.

Jose Berrios sera le lanceur partant des Blue Jays samedi, tandis que les Red Sox vont confier le début du match à un releveur.

Berrios a une fiche de 0-2 à ses six derniers départs. Le match débutera à 16 h 10.