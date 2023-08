Austin Hays (21) et Alejandro Kirk (30)

(Toronto) Austin Hays et Adley Rutschman ont réussi des simples productifs en deuxième manche et les Orioles de Baltimore ont vaincu les Blue Jays de Toronto 6-1, jeudi.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Hays a produit un autre point avec un double en neuvième pour aider les Orioles (67-42) à remporter un troisième match dans cette série qui en comptait quatre.

Ryan Mountcastle et Adam Frazier ont ajouté des ballons-sacrifices, tandis que Ryan McKenna a poussé un coureur au marbre avec un amorti.

Les Orioles ont obtenu 15 coups sûrs, dont 13 simples.

Jack Flaherty (8-6) a permis un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches, en plus de retirer huit frappeurs sur des prises.

C’était le premier départ de Flaherty pour les Orioles. Il a été acquis des Cardinals de St. Louis mardi, à la date limite des transactions.

Danny Coulombe, Yennier Cano et Mike Baumann ont pris la relève sans donner de point lors des trois dernières manches.

Vladimir Guerrero fils a été à l’origine du seul point des Jays (60-50) avec un simple en sixième.

Kevin Gausman (8-6) a connu une soirée difficile, donnant trois points, huit coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches et un tiers.

Bowden Francis, Genesis Cabrera et Thomas Hatch ont vu de l’action en relève.

En deuxième, Mountcastle a frappé un simple et s’est rendu au deuxième coussin grâce à un coup sûr de Frazier.

Hays lui a fait croiser le marbre avec un simple qui a échappé à Matt Chapman, malgré un plongeon, puis Ramon Urias a soutiré un but sur balles pour remplir les buts.

Gausman a disposé de McKenna sur élan pour le deuxième retrait, mais Rustchman a enchaîné avec un simple qui a fait marquer Frazier.

Gausman a encore rempli les buts en quatrième, donnant des simples à Mountcastle et Hays avant une passe gratuite à Urias. Mais il a retiré McKenna sur des prises et a forcé Rutschman à frapper un roulant pour mettre un terme à la manche.

Le droitier s’est à nouveau placé dans une situation délicate en cinquième, concédant un coup sûr à Gunnar Henderson. Il a retiré Anthony Santander, mais Ryan O’Hearn a frappé un simple à ses dépens pour mettre un terme à sa journée de travail.

Mountcastle a ensuite frappé un ballon-sacrifice loin au champ droit. Le point marqué par Henderson a été porté au dossier de Gausman.

Guerrero a réduit l’écart des Orioles en sixième avec un simple. Kevin Kiermaier a marqué sur ce coup sûr et Whit Merrifield a avancé au troisième.

George Springer a ensuite obtenu un but sur balles pour remplir les buts avec un retrait, mais Chapman a été retiré sur des prises et Alejandro Kirk a frappé un ballon pour mettre un terme à la menace.

Les Blue Jays amorceront vendredi une série de trois rencontres face aux Red Sox, à Boston.