(Boston) Brandon Belt a cogné une longue balle par-dessus le Monstre vert et les Blue Jays de Toronto ont battu les Red Sox de Boston 5-4, samedi.

Associated Press

Belt a frappé son circuit en solo en troisième, où Alejandro Kirk et Daulton Varsho ont ajouté des points produits via un double et un simple, respectivement.

Belt a aussi fourni un simple d’un point.

George Springer a cogné quatre simples.

Les Blue Jays ont gagné un deuxième match de suite contre les Red Sox, qui ont gagné une seule fois depuis sept matchs.

Le match s’est terminé sur un double jeu : Connor Wong a frappé une flèche que Kevin Kiermaier a attrapée avant de remettre au deuxième coussin, à temps pour retirer Reese McGuire.

« Nous avons tous raté ce jeu, a dit le gérant des Red Sox Alex Cora à propos du dernier jeu. Tout le monde pensait que la balle allait cogner contre le mur. C’était un mauvais jeu de baseball. »

« Ce n’était certainement pas facile, ainsi qu’un peu stressant, mais au final vous aviez nos meilleurs joueurs contre leurs meilleurs joueurs, a déclaré le gérant des Blue Jays John Schneider. Kiermaier a réalisé un beau jeu. »

C’était la huitième victoire des Blue Jays à leurs 13 dernières rencontres.

« Je dirais qu’il y avait beaucoup d’énergie après ce jeu, a déclaré Belt au sujet de la fin du match. C’était bien nécessaire d’obtenir ce tel répit et que les choses aillent de notre côté. »

Le club torontois occupe la dernière place disponible en vue des séries de l’Américaine.

Rafael Devers des Sox a frappé son 26e circuit, nivelant le score 3-3 en quatrième.

Un simple de Belt avec les buts remplis a donné les devants 4-3 aux Blue Jays en sixième, contre Brennan Bernardino (1-1).

Jose Berríos (9-7) a accordé trois points et six coups sûrs en cinq manches et deux tiers, retirant six frappeurs sur des prises.

Vladimir Guerrero a terminé le match zéro en cinq.

Alex Verdugo des Red Sox a été rayé de la formation partante environ deux heures avant le début du match. Aucune explication n’avait été donnée sur la décision.

« C’est une décision du gérant, a dit Verdugo. Nous allons nous en tenir à cela. Je veux être sur le terrain tous les jours. C’était difficile d’être un spectateur. »