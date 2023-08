(Toronto) Anthony Santander a cogné un grand chelem pour mettre le match hors de portée pour les Blue Jays de Toronto, qui se sont inclinés 13-3 contre les Orioles de Baltimore, mardi.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Le lanceur des Blue Jays Hyun-Jin Ryu était de retour au jeu après son opération Tommy John.

Gunnar Henderson a terminé le match avec trois coups sûrs en cinq présences officielles au bâton, incluant un circuit. Il a produit quatre points pour les Orioles (66-41), qui ont remporté un troisième match de suite.

Ryan Mountcastle a frappé deux doubles qui ont permis à son équipe de marquer, Ryan McKenna a inscrit un simple de deux points et Adley Rutschman a ajouté un point avec son coup sûr.

Rutschman et Mountcastle ont cogné des doubles l’un après l’autre pour amorcer le match.

Kyle Bradish (7-6) a retiré sept frappeurs sur des prises, concédant trois points en quatre coups sûrs en sept manches de travail. En relève, Cionel Perez et Joey Krehbiel ont lancé des manches sans point.

Danny Jansen a frappé un circuit de deux points pour les Blue Jays (59-49) et Brandon Belt a aussi cogné une longue balle. Les Blue Jays ont perdu trois matchs de suite.

C’était le 15e circuit de la saison de Jansen, égalisant son sommet personnel, réalisé l’an dernier.

Ryu (0-1) a accordé neuf coups sûrs et un but sur balles. Il a limité les Orioles à quatre points en un peu plus de cinq manches. Il s’agissait d’un premier départ pour Ryu en 2023, dont l’opération avait mis fin à sa saison il y a plus d’un an.

Trevor Richards, Genesis Cabrera, Nate Pearson et Jordan Hicks ont aussi lancé dans le match pour les Blue Jays. Cabrera, Pearson et Hicks ont concédé, collectivement, les neuf autres points.

La soirée de Ryu s’est conclue lorsqu’Henderson a frappé un circuit en début de sixième manche, redonnant les devants à son équipe. Il s’agissait du 18e circuit de la saison de l’athlète.