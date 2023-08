(Toronto) Une bien mauvaise sortie du releveur Shintaro Fujinami a coûté cher aux Orioles, mercredi, alors que Baltimore a perdu 4-1 face aux Blue Jays de Toronto.

La Presse Canadienne

Les Blue Jays mettaient ainsi un terme à leur série de trois revers, face aux meneurs de la section Est de l’Américaine.

Fujinami devait aller chercher le troisième retrait en sixième, avec le score 1-1. Il a concédé un but sur balles à George Springer d’entrée de jeu, pour remplir les buts. Il a ensuite atteint coup sur coup Matt Chapman et Danny Jensen, pour offrir deux points aux favoris locaux.

« J’essayais d’en faire trop, s’est lamenté Fujinami par l’entremise d’un interprète. Je voulais tellement avoir un retrait et j’ai précipité les choses. Ma mécanique de tir n’était pas au point. »

Springer a ensuite marqué un troisième point dans cette manche lorsqu’une frappe de Daulton Varsho a échappé à l’arrêt-court Jorge Mateo.

Springer a évité un record peu enviable des Blue Jays en évitant une 36e présence au bâton de suite sans coup sûr. Il a poussé Brandon Belt au marbre avec un simple en quatrième.

Avec 35, il détient malgré tout cette marque peu flatteuse en compagnie d’Ed Sprague (1994) et Danny Jansen (2022).

Erik Swanson a mis un terme au match en prenant Jordan Westburg à contre-pied au premier but. Il s’agissait de son troisième sauvetage de la saison.

Grayson Rodriguez (2-3) a concédé trois points, deux coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et deux tiers.

À l’œuvre en septième et en huitième, Cole Irvin n’a permis qu’une frappe en lieu sûr.

Yusei Kikuchi (9-3) a concédé deux points ou moins dans un quatrième match d’affilée. Cette fois, il a donné un point, six coups sûrs et une passe gratuite en six manches. Yimi Garcia et Jordan Hicks ont protégé l’avance des Jays avant l’arrivée de Swanson.

« Tous mes lancers fonctionnaient, a dit Kikuchi par l’entremise d’un traducteur. Dès le départ, je voulais donner le maximum. »

« Leurs lanceurs ont été vraiment bons ce soir, a concédé le gérant des Orioles, Brandon Hyde. Kikuchi a été remarquable et leur relève aussi. C’était dur de marquer. »

Belt s’est rendu sur les sentiers trois fois, croisant le marbre à deux reprises.

James McCann a créé l’égalité en cinquième, marquant grâce au simple à l’avant-champ d’Adley Rutschman.

Paul DeJong disputait un premier match avec les Blue Jays après avoir été acquis des Cardinals de St. Louis à la date limite des transactions, mardi. Il remplaçait Bo Bichette à l’arrêt-court. Il a été blanchi en trois présences au bâton.

Le quatrième et dernier match de cette série aura lieu jeudi, à compter de 15 h 07.

Avec l’Associated Press