(Milwaukee) Le cadran servant à chronométrer le temps entre chaque lancer ennuie peut-être les frappeurs lorsqu’ils se présentent au bâton, mais ils l’apprécient beaucoup plus après avoir pris leur gant et sauté sur le terrain en défensive.

Steve Megargee Associated Press

Certes, le changement au règlement adopté cette saison afin d’accélérer le déroulement d’un match a fait couler beaucoup d’encre, notamment au sujet de l’impact sur le rendement des frappeurs et des lanceurs, mais certains joueurs, ainsi que des gérants, estiment que cette innovation a contribué à l’amélioration du jeu défensif.

Le cadran en particulier — une idée développée afin de permettre aux partisans de demeurer concentrés sur le jeu — jouerait un rôle important chez les joueurs en défensive.

« Je crois que ça aide beaucoup le jeu défensif, parce que ça élimine les pauses au cours desquelles tu essaies de te divertir, a dit le joueur de deuxième but des Mariners de Seattle Kolten Wong, lauréat de deux Gants d’or. Tu n’enlèves pas la poussière de ton uniforme, tu bouges, tu bouges et tu bouges constamment. J’adore ce nouveau règlement. »

Le cadran qui a été adopté cette saison — tout comme les règlements servant à limiter les défensives spéciales et d’autres mesures similaires — accorde 15 secondes au lanceur entre chaque tir s’il n’y a aucun coureur sur les sentiers, et 20 secondes s’il y en a un.

Le déroulement d’un match s’est de toute évidence accéléré. La durée d’un match moyen a atteint deux heures et 40 minutes, un temps similaire à ce qu’on voyait en 1984. Les matchs ont duré en moyenne au moins trois heures chaque saison de 2012 à 2022.

Ce changement était attendu. Mais certains joueurs, ainsi que plusieurs gérants, ont admis avoir été agréablement surpris de l’impact du cadran sur le jeu défensif.

Le gérant des Brewers de Milwaukee Craig Counsell, questionné plus tôt cette saison au sujet de l’amélioration du jeu défensif du voltigeur de gauche Christian Yelich, n’a pas caché qu’il considérait le cadran servant à chronométrer les lancers comme étant un facteur déterminant à ce niveau. Après s’être retrouvé parmi les 10 pires voltigeurs de gauche à moins-5 « Outs Above Average » (OAA), Yelich est maintenant troisième avec 3 OAA, selon Baseball Savant.

« Je n’y ai pas porté attention, mais je crois que c’est plus facile de jouer en défensive maintenant que le rythme du jeu est contrôlé, a évoqué Counsell. C’est bien pour les joueurs en défensive. Je crois que les frappeurs sont encore réticents, pour être bien francs avec vous. Et les lanceurs détestent ça. Mais je crois que c’est bien pour les joueurs en défensive. »

Counsell a souligné que les longues pauses entre chaque lancer lors des saisons précédentes empêchaient parfois les joueurs de demeurer concentrés sur le jeu.

« C’est encore ton boulot, mais (le rythme lent) rendait ça très difficile, surtout pour les voltigeurs », a avancé Counsell.

Le joueur de premier but des Diamondbacks de l’Arizona, Christian Walker, estime que ç’a aussi affecté le jeu des joueurs à l’avant-champ.

« Quand tu es là depuis 15 ou 20 minutes et que soudainement un roulant se dirige vers toi, je sais que ç’a été un défi jadis, pendant les longues manches, de rester concentré sur le jeu », a-t-il mentionné.

Il est difficile de démontrer ou d’infirmer, chiffres à l’appui, ces théories. Le taux de réussite des jeux en défensive dans les Ligues majeures atteignait 98,6 % en date de mardi, le plus haut de l’histoire du Baseball majeur, mais ça n’est peut-être pas la statistique la plus fiable.

Ce taux est en constante hausse depuis des décennies, notamment à cause de l’amélioration des conditions de jeu sur le terrain et de l’équipement, et il a atteint 98,5 % l’an dernier. Cette statistique repose également sur les décisions subjectives des marqueurs officiels, et ne prend pas en compte les déplacements effectués par les joueurs en défensive.

Il est également très difficile de dégager des tendances des statistiques avancées en défensive puisque le nombre de défensives spéciales à l’avant-champ a été limité entre les saisons 2022 et 2023.

Ce qui signifie qu’il faut donc s’en remettre à son intuition pour déterminer l’évolution de la situation.