(Toronto) Danny Jansen et Vladimir Guerrero fils ont tous deux frappé un circuit bon pour deux points, et les Blue Jays de Toronto ont rebondi avec une victoire de 7 à 3 sur les Athletics d’Oakland, samedi.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Brandon Belt a frappé un ballon-sacrifice et Matt Chapman a ajouté un simple pour un point produit, le lendemain de la défaite des Blue Jays (42-36) face à la modeste équipe des Athletics.

José Berríos (8-5) a effectué huit retraits au bâton, et concédé trois points, dont deux mérités, six coups sûrs et deux buts sur balles. Les releveurs Tim Mayza, Nate Pearson, Yimi Garcia et Jordan Romano ont combiné leurs efforts pour trois manches sans point concédé.

Seth Brown a frappé un circuit en solo pour les Athletics (20-59). Ryan Noda et Tyler Wade ont marqué des points avec un double et un simple, respectivement.

Shintaro Fujinami n’a lancé que deux tiers d’une manche, accordant deux points sur quatre coups sûrs avant d’être remplacé par Hogan Harris.

Harris a permis quatre points en quatre manches et deux tiers de travail, cinq coups sûrs et quatre buts sur balles. Austin Pruitt et Sam Long sont également sortis de l’enclos des releveurs des Athletics.

Les circuits de deux jours consécutifs peuvent être une indication que Guerrero fils est en train de sortir d’une pénurie de puissance. Sa bombe de trois points lors de la défaite de 5-4 contre les Athletics, vendredi, était sa première dans l’enceinte conviviale du Rogers Centre et mettait fin à une disette de 16 matchs pour le joueur de premier but.