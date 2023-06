(Toronto) Les Athletics d’Oakland ont battu les Blue Jays de Toronto 5 à 4, vendredi, grâce à un circuit de Shea Langeliers en neuvième manche, ce qui lui a permis de mettre fin à une série de huit défaites.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

JJ Bleday a réussi un circuit bon pour deux points dans la première manche et un ballon sacrifice dans la cinquième manche pour les Athletics (20-58). Langeliers a également réussi un simple pour un point produit en première manche.

James Kapriellan a concédé quatre points, six coups sûrs et un but sur balles, mais il a lancé huit retraits sur prises au cours de ses six manches de travail. Sam Moll, Lucas Erceg (2-0) et Trevor May ont lancé pour les Athletics.

Vladimir Guerrero fils a réussi un circuit de trois points pour les Blue Jays (41-36) et Kevin Kiermaier a frappé un double produisant un point.

Le lanceur partant Chris Bassitt a accordé quatre points sur cinq coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches. Il a retiré quatre frappeurs sur prises.

Les releveurs Trevor Richards, Tim Mayza et Erik Swanson ont empêché les Athletics de faire gonfler le score, mais Jordan Romano (3-3) a concédé la défaite après avoir subi le circuit victorieux de Langeliers.

Les Athletics ont entamé le match avec un pourcentage de victoire de ,247, le pire du baseball. La franchise en difficulté a également vu ses partisans protester contre le déménagement potentiel de l’équipe à Las Vegas.

Le gérant des Blue Jays, John Schneider a dit que la série de trois matchs à domicile contre les Athletics pourrait être une véritable opportunité pour son équipe.

« Il est temps de montrer qui nous sommes, a dit Schneider dans son bureau avant le match. Peu importe qui nous jouons, peu importe où nous jouons. Il est temps de montrer qui nous sommes de manière cohérente.

« Il s’agit simplement de se concentrer mentalement sur les neuf manches de chaque match. »