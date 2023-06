(Miami) Matt Chapman a cogné un circuit et un double, Kevin Gausman a accordé trois points en six manches au monticule et les Blue Jays de Toronto ont défait les Marlins de Miami 6-3, mercredi.

La Presse Canadienne

Cavan Biggio a pris la relève de Bo Bichette, rayé de la formation peu de temps avant le match, et il a frappé un double et un simple pour les Blue Jays. Bichette, qui mène la Ligue américaine avec 101 coups sûrs et qui avait disputé chacun des 75 premiers matchs des Blue Jays, était ennuyé par un problème au pouce de la main gauche.

Luis Arraez a été 2-en-5 pour les Marlins. Il domine les Majeures avec une moyenne au bâton de ,398.

Gausman (7-3) a éparpillé huit coups sûrs et a retiré six frappeurs sur des prises lors de son 12e départ d’au moins six manches. Jordan Romano a fermé les livres en neuvième et a été crédité d’un 22e sauvetage.

Le partant des Marlins Sandy Alcantara a connu une autre sortie difficile. Le lauréat en titre du trophée Cy-Young dans la Ligue nationale a concédé cinq points et 10 coups sûrs en plus de sept manches, gonflant sa moyenne de points mérités à 5,08.

Alcantara (2-6) a accordé au moins 10 coups sûrs à chacun de ses deux derniers départs.

Des doubles consécutifs de Chapman et Biggio ont lancé le bal lors d’une poussée de cinq points des Blue Jays en deuxième manche. Biggio a ensuite croisé le marbre sur un simple de Kevin Kiermaier. George Springer a ajouté un simple de deux points, avant de marquer sur un simple de Whit Merrifield.

Les Blue Jays menaient alors 5-0 et ils n’ont jamais été inquiétés par la suite.

Avant la rencontre, les Blue Jays ont retiré le nom de Brandon Belt de la liste des blessés. Le joueur d’avant-champ âgé de 35 ans était sur la touche en raison d’une inflammation de la cuisse gauche.

Belt a été 1-en-4, avec deux retraits au bâton.

Pour lui faire une place dans leur formation, les Blue Jays ont cédé Spencer Horwitz à leur filiale au niveau AAA.