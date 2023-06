Mets de New York

Drew Smith suspendu 10 matchs pour avoir utilisé une substance collante interdite

(New York) Le lanceur des Mets de New York, Drew Smith, a été suspendu pour 10 matchs par les Ligues majeures mercredi, devenant le cinquième lanceur et deuxième de son équipe à être sanctionné pour avoir utilisé des substances collantes interdites.