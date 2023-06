PHOTO MITCH STRINGER, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Baltimore) Gunnar Henderson a frappé son premier grand chelem en carrière, l’un des quatre circuits des siens, et les Orioles de Baltimore ont vaincu les Blue Jays de Toronto 11-6, mardi.

David Ginsburg La Presse Canadienne

Les Orioles (42-24) ont ainsi gagné un cinquième match de suite et ils se retrouvent 18 matchs au-dessus de la barre des ,500 pour une première fois depuis 2016, quand ils ont participé aux éliminatoires pour la dernière fois. Seulement les Rays de Tampa Bay possèdent une meilleure fiche dans les Majeures.

La semaine dernière, Henderson a frappé pour ,526 avec trois circuits et six points produits en cinq rencontres. Après une journée de congé lundi, il a repris là où il avait laissé. Il a été 3-en-5, incluant sa claque de quatre buts avec les sentiers remplis contre Chris Bassitt qui couronnait une poussée de six points en troisième manche.

Henderson a frappé un circuit à chacun de ses trois derniers matchs.

Les Orioles ont cogné 17 coups sûrs, un sommet pour eux en 2023, incluant aussi des circuits de deux points chacun d’Adam Frazier et Ryan O’Hearn, et une claque en solo d’Aaron Hicks. Trois de ces longues balles ont été réussies aux dépens de Bassitt (7-5), qui a accordé huit points et 11 coups sûrs en trois manches.

La victoire est allée au dossier de Dean Kremer (7-3), qui a concédé deux points et huit coups sûrs en six manches.

Cavan Biggio a cogné un circuit pour les Blue Jays, qui ont perdu chacun de leurs quatre matchs cette saison face aux Orioles.

De retour dans la formation des Blue Jays, Danny Jansen frappait au huitième rang. Le receveur était à l’écart à cause d’une élongation à l’aine gauche.

Jansen a pris part à 36 matchs cette saison, frappant six circuits et produisant 26 points.

Les Jays ont aussi placé le nom du joueur d’avant-champ Brandon Belt sur la liste des blessés de 10 jours en raison d’une inflammation à l’arrière de la cuisse gauche. Le releveur droitier Adam Cimber a quant à lui été placé sur la liste de paternité.