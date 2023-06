(Toronto) Un grand chelem de Carlos Correa en huitième manche a aidé les Twins du Minnesota à compléter la remontée et l’emporter 9-4 contre les Blue Jays de Toronto, samedi.

Tim Wharnsby La Presse Canadienne

Il s’agissait du deuxième grand chelem de la carrière de Correa, alors que la balle a terminé son chemin dans la première rangée des estrades du champ gauche. Les Twins ont gagné un deuxième match de suite dans la série de trois duels contre les Blue Jays.

Les Twins ont envoyé 10 frappeurs au bâton en huitième manche. Deux frappeurs après Correa, Max Kepler a cogné un circuit de trois points au champ centre droit.

Correa a réussi son grand chelem aux dépens d’Adam Cimber (0-2), qui a retiré un frappeur sur des prises sur les sept qu’il a affrontés. Il a été remplacé par Mitch White, qui a flanché contre Kepler.

Les deux lanceurs ont saboté les sept bonnes manches de travail de Trevor Richards, Tim Mayza et Bowden Francis.

Lançant à la place d’Alek Manoah dans la rotation, le trio a accordé un total de cinq coups sûrs et un but sur balles, tout en réussissant 12 retraits au bâton.

Les Blue Jays avaient pris les devants 3-0 à l’aide de points produits en deuxième, troisième et cinquième manche. Matt Chapman a inscrit le premier point de la rencontre sur un simple de Whit Merrifield.

En troisième, Brandon Belt a croisé le marbre sur un simple de Vladimir Guerrero fils. George Springer a marqué en cinquième sur un ballon-sacrifice de Nathan Luke.

Joe Ryan a commencé le match comme lanceur des Twins et a œuvré durant six manches, accordant trois points. Il a retiré quatre frappeurs sur des prises et accordé un but sur balles. La victoire est allée au dossier du releveur Jorge Lopez (2-2).

Les deux équipes ont marqué un point dans la dernière manche.

Le Québécois Édouard Julien a frappé un double en début de match, son 15e coup sûr en 20 matchs. Il a terminé le match 2-en-3 au bâton, avec aussi un simple, un but sur balles et un retrait sur des prises.