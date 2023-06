(Toronto) Alek Manoah connaissait déjà une campagne difficile. Il a atteint le fond du baril, lundi.

Gregory Strong La Presse Canadienne

L’artilleur droitier des Blue Jays a accordé six points en seulement un tiers de manche et le club torontois a perdu 11-4 face aux Astros de Houston, lundi.

« Je comprends que ce n’est pas un sport facile, a dit Manoah. Vous allez vous faire botter le derrière. Ça ne change rien à votre manière de travailler. Je ne vais pas abandonner. »

« Je vais continuer à travailler et essayer de trouver des solutions. »

Corey Julks a porté un dur coup avec un grand chelem. Yordan Alvarez et Kyle Tucker ont réussi des simples d’un point, alors que les Astros ont cogné sept coups sûrs face à l’artilleur droitier.

Manoah (1-7), qui n’a pas gagné en deux mois, a vu sa moyenne grimper de près d’un point pour atteindre 6,36. Il s’agissait de la plus courte sortie de sa carrière.

« Manoah n’était pas l’ombre de lui-même, a souligné le gérant des Astros, Dusty Baker. Ça nous a aidés beaucoup. »

Manoah a accordé un simple à Mauricio Dubon sur le premier tir de la rencontre, un signe des choses à venir.

Deux simples, un ballon, un autre simple et un but sur balles ont précédé la longue balle de Julks.

« Je trouvais que c’était une bonne balle tombante au niveau des genoux. Il a trouvé un moyen de la claquer avec puissance pour un circuit, a dit Manoah. J’ai travaillé sur beaucoup de choses, mais je n’ai pas vraiment eu la chance de les déployer. »

Les Blue Jays ont subi la défaite lors de neuf des 10 dernières fois qu’il a été le lanceur partant.

« Nous devons continuer à faire ce qui est le mieux pour lui et l’aider à retrouver sa touche », a dit le gérant des Blue Jays, John Schneider.

Schneider avait affirmé avant la rencontre qu’il n’était toujours pas question de céder Manoah dans les mineures. Il faudra voir si sa performance de lundi changera la donne.

Alejandro Kirk a inscrit les Blue Jays (33-28) au pointage en deuxième manche avec une claque en solo face au partant des Astros Brandon Bielak (3-2).

Daulton Varsho a ajouté un circuit en solo en huitième. Bo Bichette, Varsho et Kevin Kiermaier ont frappé chacun deux coups sûrs pour les Blue Jays.

Alvarez et Tucker ont claqué des circuits en solo en quatrième manche pour les Astros (36-24), qui ont freiné la série de victoires des Blue Jays à quatre. Jake Meyers a ajouté un circuit de deux points en cinquième.

Bielak a accordé trois points mérités, 10 coups sûrs et un but sur balles en six manches et deux tiers.