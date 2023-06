La Canadienne Carol Zhao s’est inclinée en deux manches de 6-1, 6-3 face à la Russe Veronika Kudermetova en deuxième ronde du Tournoi de tennis de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, mercredi.

La Presse Canadienne

Face à la 14e joueuse mondiale et favorite du tournoi, Zhao, elle-même classée 163e à la WTA, a connu un difficile départ, perdant les quatre premiers jeux de l’affrontement.

Elle a subi un troisième bris lors du septième jeu, permettant à Kudermetova de clore le premier set en moins de 30 minutes.

La Canadienne de 27 ans, qui a vu le jour en Chine, s’est montrée plus coriace lors de la deuxième manche. Après qu’elle eut perdu les deux premiers jeux, Zhao a réagi en réalisant un bris lors du troisième jeu pour ramener le match à service égal.

Kudermetova a repris l’ascendant avec un bris lors du sixième jeu. Elle a conservé l’avantage jusqu’à la fin, sauvant au passage une balle de bris lors du septième jeu.

Zhao a terminé le match avec aucun as et six doubles fautes, et n’a gagné que 57 % des points après avoir placé sa première balle en jeu, comparativement au taux de réussite de 83 % de Kudermetova. Cette dernière a inscrit six as et commis trois doubles fautes.

Zhao a été admise au tableau principal après être passée par les qualifications. Elle a ensuite gagné son match de première ronde en deux sets face à la Belge Ysaline Bonaventure, lundi.

Demain, l’Ontarienne Bianca Andreescu, sixième tête de série, doit jouer son match de deuxième ronde contre la Slovaque Viktoria Hruncakova, 144e au monde.

Chez les hommes, Milos Raonic sera à la recherche d’une deuxième victoire en autant de sorties, alors qu’il affrontera l’Australien Jordan Thompson, 103e au monde.

Lundi, Raonic a joué un premier match en près de deux ans sur le circuit de l’ATP et il a salué ce retour en défaisant le Serbe Miomir Kecmanovic, 39e au monde, 6-3, 6-4.

Sa dernière victoire remontait au 29 mars 2021, contre le Français Ugo Humbert à l’Omnium de Miami.