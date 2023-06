(Bois-Le-Duc) La Canadienne Bianca Andreescu a bien entamé son parcours au tournoi de tennis sur gazon de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, l’emportant en deux manches de 6-4, 6-4, contre la Turque Zeynep Sonmez, mardi.

La Presse Canadienne

Sixième tête de série du tournoi et 37e au classement de la WTA, Andreescu a complété le match avec un léger déficit au chapitre des as et des doubles fautes — un contre trois.

Elle a quand même affiché un taux d’efficacité de 75 % en premières balles et a gagné 60 % des points après avoir placé son premier service en jeu.

Elle a été particulièrement efficace au deuxième set, lors duquel elle a réussi son seul as du match, n’a commis aucune double faute et présenté un taux de réussite de 84 % au premier service.

Andreescu, qui célébrera son 23e anniversaire de naissance jeudi, a tout de même cédé 10 balles de bris, dont sept en première manche, à sa jeune rivale de 21 ans, 217e au monde. Andreescu n’a flanché qu’en deux occasions, une fois dans chaque set.

Andreescu a par ailleurs converti quatre de ses cinq chances de bris, dont deux lors des deux premiers jeux de Sonmez à son service pour entamer le duel.

L’Ontarienne a ajouté un bris crucial lors du neuvième jeu du deuxième set pour se donner une avance de 5-4, avant de mettre fin au duel lors du jeu suivant à sa deuxième balle de match.

Au prochain tour, Andreescu affrontera la Slovaque Viktoria Hruncakova.