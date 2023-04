PHOTO MICHAEL DWYER, ASSOCIATED PRESS

Les Orioles de Baltimore ont mis à profit les nouvelles règles affectant la façon de travailler des lanceurs.

Noah Trister Associated Press

La formation du Maryland a volé 10 buts à ses deux premiers matchs de la saison — cinq dans chacun d’entre eux — pour devenir la première équipe depuis 1901 à réussir cet exploit.

Les nouvelles règles stipulent que les lanceurs n’ont plus que 20 secondes entre chaque lancer quand il y a des coureurs sur les coussins. Qui plus est, les lanceurs ne peuvent tenter que deux prises à contre-pied par frappeur. Dès la troisième, si le coureur n’est pas retiré, ils commettent alors une feinte irrégulière.

Un bon indice de ce qu’on pourrait voir cette saison est survenu dans la victoire de 10-9 des orioles contre les Red Sox de Boston jeudi. Adam Fazier, qui a volé 41 buts dans les sept premières saisons de sa carrière, a eu un si bon départ sur son vol du deuxième que c’en était comique.

Les Orioles comptent déjà sur Jorge Mateo et Cedric Mullins, les deux meilleurs voleurs de buts de l’Américaine en 2022. Ces deux joueurs ont commis sept larcins en trois matchs jusqu’ici. Si des joueurs comme Frazier se mettent aussi de la partie, on ne saura plus où donner de la tête.

Pourtant, les orioles ont terminé en milieu de peloton avec 95 buts volés la saison dernière. Les Rangers du Texas ont mené les Majeures avec 128. Si les premiers jours de la campagne se veulent une quelconque indication, il en faudra beaucoup plus que cela pour terminer au sommet en 2023. Onze équipes ont jusqu’ici une moyenne d’un but volé par match.

Les équipes ont conservé un taux d’efficacité de 83,3 %, en hausse comparativement à 75,4 % l’an dernier, et il y a eu 84 tentatives de vol en 50 matchs, une moyenne de 1,68 par rencontre. C’est une augmentation de 24 % par rapport à la moyenne de l’an dernier (1,36) et en corrélation avec l’augmentation de 26 % constatée dans les ligues mineures de 2019 à 2022, alors que les nouvelles règles ont été testées.

Des recrues ailleurs dans la MLB en ont profité pour se faire valoir également. L’arrêt-court des Yankees de New York Anthony Volpe, qui a gagné son poste au camp d’entraînement, a volé un but dans chacun des trois matchs des siens.

Idem pour l’espoir des Cardinals de St. Louis Jordan Walker. Le jeune voltigeur a frappé trois simples et un double et volé un but à ses trois premiers départs.

Seulement deux équipes ont volé plus de 300 buts en une saison de puis 1920 : les Athletics d’Oakland de 1976 (341) et les Cards de 1985 (314). Verra-t-on une première en 38 ans cette saison ?