(Saint-Louis) Jack Flaherty a survécu à un sommet personnel de sept buts sur balles et à un frappeur atteint en ne donnant aucun coup sûr pendant cinq manches et les Cardinals de St. Louis ont marqué trois points non mérités en troisième manche pour l’emporter 4-1 contre les Blue Jays de Toronto, samedi.

Associated Press

Il s’agissait de la première victoire des Cardinals cette saison.

« Sept buts sur balles, ce n’est pas une bonne façon de lancer, a souligné Flaherty. Ce n’est pas quelque chose qui va fonctionner sur le long temps. J’ai été capable de m’en tirer aujourd’hui. »

Flaherty (1-0), ennuyé par des problèmes à l’épaule qui l’ont tenu à l’écart du jeu la majeure partie de la saison dernière, n’a eu qu’une seule manche sans faute, sa dernière.

Affrontant les Blue Jays pour la première fois de sa carrière, il a retiré quatre frappeurs sur des prises et a profité d’un double jeu en deuxième manche, amorcé par le joueur de troisième but Nolan Arenado aux dépens de George Springer.

« Probablement que je n’aurais pas dû être récompensé aujourd’hui, selon la façon dont j’ai lancé », a ajouté Flaherty.

Flaherty a effectué des prises sur 49 de ses 95 lancers.

« Je suis fier de lui, a dit Oliver Marmol, le gérant des Cardinals, à propos de son partant. Je pense que nous avons pris un gros pas dans la bonne direction aujourd’hui pour garder notre calme et trouver comment apporter un ajustement plutôt que ça fasse boule de neige. Ce match aurait pu devenir très affreux en un claquement de doigts et il n’a pas laissé ça se produire. »

Les Torontois ont réussi trois coups sûrs, après avoir récolté 16 simples lors de leur match d’ouverture de la saison.

« C’est bizarre parce que tu es assis et tu attends, et tu attends encore, et tu as besoin que quelqu’un frappe un coup sûr, a mentionné le gérant des Blue Jays, John Schneider. Nous ne l’avons pas obtenu aujourd’hui, mais j’ai trouvé que notre approche était bonne. »

Affrontant Andre Pallante, le troisième des cinq lanceurs des Cardinals, Kevin Kiermaier a cogné un simple hors de portée du joueur de deuxième but Brendan Donovan, après un retrait au septième. Kiermaier a également frappé un simple en neuvième et Bo Bichette a frappé un simple contre Ryan Helsley lors de la même manche.

Un simple de deux points de Nolan Gorman a porté le score à 3-0. Gausman, qui a une fiche de 1-5 contre les Cardinals, a permis huit simples en six manches de travail, sans toutefois accorder de points mérités.

Helsley, joueur étoile de la Nationale en 2022 et qui avait subi la défaite lors de la journée d’ouverture de la saison, a réussi un sauvetage de cinq retraits.