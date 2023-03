Le Japon remporte la Classique mondiale de baseball face aux États-Unis

(Miami) Shohei Ohtani et Mike Trout avaient rêvé de ce moment, comme des millions d’admirateurs à travers le Japon et les États-Unis : les deux plus grandes vedettes de la planète, coéquipiers de longue date, s’affrontant à 60 pieds, six pouces, le titre mondial du baseball en jeu.