PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

(New York) Gleyber Torres a frappé son 100e circuit en carrière, Anthony Rizzo a ajouté un circuit de deux points et les Yankees de New York ont battu les Phillies de Philadelphie 8-1, lundi soir.

Larry Fleisher Associated Press

Les Phillies, champions en titre de la Nationale, ont une fiche de 0-4 en début de saison, et ce, pour la première fois depuis 2016. La seule équipe à avoir remporté une Série mondiale après avoir commencé la saison avec quatre défaites est les Braves d’Atlanta en 2021.

Nestor Cortes (1-0) a accordé un point et sept coups sûrs en cinq manches et a réalisé un jeu défensif important pour son début de saison.

Cortes a accordé un point ou moins 16 fois depuis le début de la saison dernière.

Avec les Yankees devant 3-1 en cinquième manche, J. T. Realmuto a frappé un simple à droite et le relais de Franchy Cordero au marbre a fini au-dessus du receveur Jose Trevino. Cortes a suivi le jeu, rattrapé le lancer de Cordero et a relayé à DJ LeMahieu au troisième but, qui a touché Brandon Marsh dans le dos pour le retrait.

Cordero a fait son premier départ pour les Yankees et a frappé un double pour deux points dans une cinquième manche de cinq points. Trevino a ajouté un simple, bon pour un point dans la manche.

Taijuan Walker (0-1) a accordé quatre points et quatre coups sûrs en quatre manches et un tiers.