(Port Saint Lucie) Carlos Beltran a refusé de discuter de son rôle dans le scandale de vols de signaux qui a touché les Astros de Houston, préférant se concentrer sur son nouveau rôle au sein des Mets de New York.

Associated Press

« Aujourd’hui, ce n’est pas à propos des Astros, a déclaré Beltran. Ce jour appartient aux Mets. »

Beltran a été embauché par les Mets le 1er novembre 2019 pour remplacer le gérant Mickey Callaway. Mais l’équipe a annoncé son départ le 16 janvier suivant, sans qu’il ait dirigé un seul match.

Son départ a été annoncé trois jours après qu’il eut été le seul joueur des Astros identifié dans le rapport du Baseball majeur qui a conclu que la formation texane avait transgressé les règles en utilisant des dispositifs électroniques pour voler les signaux des clubs adverses en route vers la conquête de la Série mondiale 2017.

« Je trouve que c’est ce qui devait arriver et j’ai tourné la page », a laissé tomber Beltran.

Il a rejoint les Mets la semaine dernière à titre de conseiller spécial au directeur général Billy Eppler. Il assure qu’il ne s’attendait pas à être de retour.

« Je n’en avais aucune idée, mais c’est de cette façon que fonctionne le monde. […] Quand cette occasion m’a été offerte, je n’ai pas hésité à dire oui. »

Beltran a vu son nom inscrit sur 46,5 % des bulletins de vote à sa première année d’éligibilité au Temple de la renommée en janvier, bien à court des 75 % nécessaires. Son rôle dans ce scandale a sûrement influencé les électeurs.

« J’étais en paix (avec le résultat), a déclaré Beltran. Je sais que je suis passé par un moment qui était difficile dans ma carrière. Je sais aussi que certains de mes partisans d’alors ne le sont plus aujourd’hui. Mais au final, je dois vivre ma vie. Je dois regarder en avant. »

Beltran a indiqué que plusieurs équipes lui ont offert du boulot sur le terrain pour la prochaine saison. Il voit son nouveau rôle comme un pont entre les joueurs et l’administration, où il pourra aider les joueurs à gérer la pression de jouer à New York.

« Ils vous testent ; ils vous poussent. Mais surtout, ils vous poussent à être meilleur. »

Beltran désire être le mentor qu’il n’a pas eu quand il faisait ses classes dans l’organisation des Royals de Kansas City.

« Parce qu’on ne vous l’a pas donné, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l’offrir, a-t-il imagé. Pour ma part, je pense qu’on doit vous montrer un peu lus d’amour quand vous êtes dans le réseau de filiales. Vous devez sentir que les gens ont votre succès à cœur. C’est ce qui me motive : d’être cette personne que je n’ai pas eue pour ces jeunes. »

Maintenant âgé de 45 ans, celui qui a été élu neuf fois sur l’équipe d’étoiles a joué avec les Mets, de 2005 à 2011. Il vient au sixième rang de l’histoire du club pour les circuits (149) et les points produits (559). Recrue par excellence de l’Américaine avec les Royals en 1999, il a aussi joué pour les Giants de San Francisco, les Cardinals de St. Louis et les Yankees de New York. Il a terminé sa carrière avec des moyennes de ,279/,350/,486, 435 circuits et 312 buts volés.

Il ne rejette pas l’idée de devenir gérant un jour.

« Vous ne pouvez jamais dire non quand vous aimez le sport et que vous aimez être autour des joueurs et d’avoir un impact sur leur développement, a-t-il dit. Je suis en paix avec où je suis présentement, mais je ne sais pas pour l’avenir. »