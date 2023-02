Miguel Cabrera commencera la saison avec 507 circuits, 3088 coups sûrs et 607 doubles, sans oublier sa moyenne en carrière de ,308.

(Lakeland) Il y a deux ans, Miguel Cabrera a frappé son 500e circuit et la saison dernière, son 3000e coup sûr.

Noah Trister Associated Press

Il y a maintenant une autre raison de célébrer la carrière du cogneur de puissance des Tigers de Detroit : 2023 est sa dernière saison.

« Je vais en profiter pour être moi-même. Tenter d’avoir du plaisir et quand on me donnera l’occasion de jouer, jouer. Je ne sais pas quel sera mon rôle cette saison, a déclaré Cabrera. Si je peux frapper, je veux être de la formation. »

Cabrera semblait en paix avec sa décision de mettre un terme à sa carrière, lundi, blaguant avec les reporters de façon coutumière, tout en insistant que ses adversaires n’avaient pas besoin d’en faire tout un plat. Ce qui devrait arriver qu’il le veuille ou non, cependant.

« J’en ai parlé dès notre première réunion, alors ça vous prouve à quel point je n’ai pas répondu à son désir de ne pas en parler, a indiqué le gérant A. J. Hinch. Nous allons profiter de notre temps avec Miggy. Nous allons également le laisser être un joueur et contribuer, être lui-même. »

Plus de 20 ans après ses débuts dans la MLB avec les Marlins de la Floride, Cabrera dit ne pas se rappeler tant que ça de son premier camp d’entraînement – « J’ai une meilleure voiture maintenant ! » –, mais il espère être en santé toute l’année et que les Tigers obtiendront plus de victoires.

Les Tigers n’ont pas atteint les séries depuis 2014, tandis que Cabrera n’a pas connu une excellente saison depuis 2016.

Toute la planète baseball a été captivée par la dernière campagne d’Albert Pujols l’an dernier, alors qu’il a frappé 24 circuits pour atteindre le plateau des 700 en carrière.

Il ne faut pas s’attendre à une telle course dans le cas de Cabrera, principalement parce qu’il a dépassé plusieurs plateaux récemment. Il commencera la saison avec 507 circuits, 3088 coups sûrs et 607 doubles, sans oublier sa moyenne en carrière de ,308.

« Ça a été un privilège de pouvoir le suivre, de le voir jouer tous les jours pendant autant d’années », a noté Dave Dombrowski, l’actuel président des Phillies de Philadelphie, qui a dirigé les Tigers pendant de nombreuses années, notamment quand Cabrera a remporté la Triple Couronne et le premier de deux titres consécutifs de joueur par excellence de l’Américaine, en 2012.

Dombrowski, qui était avec les Marlins quand ils ont signé le jeune Cabrera en 1999, dit toujours échanger des textos avec lui quand il réussit un exploit. Ce respect envers Cabrera, on le ressent partout dans le baseball.

Cabrera a disputé 112 rencontres en 2022. Il a dit lundi se sentir bien physiquement, mais à la blague, il a dit qu’il devait attendre de voir comment il sentirait après une journée de 0-en-4 au bâton. Car il ne s’attend pas à ce qu’on lui rende la vie facile même s’il jouera une dernière saison.

« C’est bien s’ils le soulignent, c’est bien aussi s’ils ne le soulignent pas, a-t-il affirmé. Je ne veux pas d’attention. Je ne veux pas être une distraction pour notre équipe. »

Hinch et les Tigers veulent toutefois profiter de cette dernière campagne avec lui. Cabrera risque d’ailleurs de se retrouver sous les feux de la rampe plus rapidement, alors qu’il défendra les couleurs du Venezuela à la Classique mondiale de baseball (CMB) en mars, en compagnie de son coéquipier, le gaucher Eduardo Rodriguez.

« Ça va être très spécial, a dit Rodriguez. C’est sa dernière année et nous allons jouer ensemble à la CMB pour notre pays, avant de jouer sa dernière saison dans les Majeures. J’ai bien hâte d’en profiter. »