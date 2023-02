Le voltigeur George Springer se sent de nouveau en santé

(Dunedin) Le voltigeur des Blue Jays de Toronto George Springer était fidèle à lui-même au camp de l’équipe mardi, blaguant avec ses coéquipiers, alors que démarrent les préparatifs en vue de la saison.

Gregory Strong La Presse Canadienne

Après une saison 2022 marquée par les blessures, Springer se sent revigoré et en santé après avoir été opéré pour retirer un fragment d’os de son coude droit.

« Je me sens bien et j’en suis très heureux, a dit Springer. Ça fait du bien de se sentir bien. J’ai rapidement compris qu’il était difficile de jouer au baseball avec un bras blessé. Je suis juste content d’être passé au travers et d’avoir pu contribuer de certaines façons. »

Springer a obtenu une moyenne de ,267, avec 25 circuits et 76 points produits.

« Lorsqu’il est à 100 %, il est un élément clé, a dit le gérant des Blue Jays, John Schneider. Notre travail est de le garder en santé le plus possible, en l’utilisant parfois comme frappeur de choix et en lui donnant congé de temps en temps. »

En séries, Springer a quitté en voiturette lors du deuxième match au premier tour dans l’Américaine, contre les Mariners.

Springer était entré en contact avec Bo Bichette, alors que les deux joueurs tentaient d’attraper une balle. Springer a souffert d’une commotion cérébrale et d’une élongation à l’épaule.

L’athlète passera au champ droit cette année, en raison de changements apportés depuis la fin de la dernière saison.

Teoscar Hernandez et Lourdes Gurriel ont été échangés l’automne dernier, alors que de nouveaux ajouts en Daulton Varsho et Kevin Kiermaier donneront une meilleure profondeur à la défense.

Springer, âgé de 33 ans, a signé un contrat de six ans et 150 millions avec les Blue Jays en janvier 2021.