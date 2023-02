(Dunedin) Les sentiments d’optimisme, de joie et d’excitation étaient omniprésents lundi au complexe de développement des joueurs des Blue Jays de Toronto alors qu’une vingtaine de joueurs ont amorcé l’entraînement printanier en prévision de la saison 2023.

Gregory Strong La Presse Canadienne

Avec des vents légers balançant doucement la cime des palmiers par une splendide matinée de mi-février, l’ambiance était aussi aérée que les conditions favorables qui régnaient en Floride pour le premier jour de la tranche initiale du camp.

Les distractions semblaient pratiquement inexistantes, un changement bienvenu par rapport à cette même époque l’année dernière, lorsque le Baseball majeur était embourbé dans un lockout et que les protocoles COVID-19 étaient toujours au premier plan.

La douleur liée au balayage dont ils ont été victimes en première ronde éliminatoire étant dorénavant disparue, les Blue Jays se sont entraînés sous un ciel bleu et un soleil radieux avec une table rase pour 2023.

« Ç’a été mouvementé et occupé, mais (je suis) exactement là où je veux être », a déclaré l’entraîneur-chef John Schneider. « Je suis ravi de commencer. »

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE John Schneider

Les lanceurs et les receveurs se sont occupés dans une zone du gigantesque complexe pendant la session du matin. D’autres joueurs ont pris quelques contacts dans les cages des frappeurs ou se sont relayé la balle doucement dans le champ extérieur.

Le camp semblait dépourvu de toutes les nuisances de l’avant-saison – problèmes de blessures, demandes d’échange, problèmes de position, entre autres – qui peuvent parfois planer pendant la période d’entraînement printanier.

« Nous avons une équipe assez établie, je pense, a déclaré Schneider. Il va y avoir de la concurrence pour quelques places et on veut commencer à jeter un œil à ces futures luttes. On veut juste voir comment les gars jouent ensemble aussi et comment ils s’harmonisent. Construire à partir du dernier mois de la saison l’an dernier et poursuivre cette année, et voir comment ils se réunissent en équipe, je pense que c’est important à cette période de l’année aussi. »

Kevin Kiermaier, Chris Bassitt, Daulton Varsho et Brandon Belt font partie des principaux ajouts. Teoscar Hernandez, Lourdes Gurriel fils, Ross Stripling et Gabriel Moreno ont quitté l’équipe.

Pour l’instant, l’accent est mis sur la préparation en vue du match d’ouverture de la Ligue des Pamplemousses du 25 février contre les Pirates de Pittsburgh, et éventuellement la rencontre inaugurale de la saison régulière, le 30 mars à Saint-Louis.

Cependant, le calendrier est légèrement différent pour certains joueurs cette année avec la Classique mondiale de baseball le mois prochain. Quatre réguliers des Blue Jays devraient jouer dans le tournoi.

Vladimir Guerrero fils et le releveur Yimi Garcia représenteront la République dominicaine, le droitier Jose Berrios jouera pour Porto Rico et le receveur Alejandro Kirk, pour le Mexique.

Otto Lopez et Damiano Palmegiani, deux joueurs de champ intérieur des Ligues mineures, porteront les couleurs du Canada.