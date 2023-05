Peut-on vraiment qualifier de « convaincante » la victoire de 6-0 des Golden Knights de Vegas pour éliminer les Stars de Dallas si ladite victoire n’a pas convaincu nos invités de favoriser les Knights en finale ? C’est la grande question qui ressort de cet épisode, enregistré au lendemain de la qualification de Vegas pour la finale.

À l’unanimité, nos trois invités et l’animateur Jérémie Rainville ont prédit une victoire des Panthers. Ce n’est toutefois pas un désaveu envers les Golden Knights, qui atteignent la finale pour la deuxième fois en seulement six saisons. Du côté du Canadien, on continue de suivre le dossier Cole Caufield, toujours en négociation pour son prochain contrat. Du reste, à quoi ressemblera l’été de Kent Hughes ? Le nom d’un certain centre des Jets revient encore dans la discussion, et on ne parle pas ici d’Adam Lowry.

Animateur : Jérémie Rainville

Invités : Antoine Roussel, Richard Labbé et Guillaume Lefrançois

Tu perds 0-2 dans la série et au tout début du match, tu perds ton capitaine [Jamie Benn], qui a été un de tes meilleurs joueurs pendant la saison, c’est sûr que ça explique peut-être pourquoi les Stars se sont retrouvés à 0-3 dans la série. Guillaume Lefrançois

Vegas, ça gagne, ça gagne, ça gagne. Quand ça va perdre et que ça va se noyer à travers le baseball majeur qui s’en vient là-bas et la NFL… Attendez une minute, là, c’est facile quand tu gagnes tout le temps de remplir ta place. Richard Labbé

Peut-être que l’avantage que Cole Caufield a de ne pas signer rapidement [avec le Canadien], c’est peut-être qu’on attend une offre hostile d’une autre équipe. Antoine Roussel

