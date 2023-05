Ty Dellandrea (10), des Stars, célèbre son but en troisième période contre les Golden Knights, samedi.

PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS

Soudainement, tout est possible

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Stars de Dallas ne veulent rien savoir.

Ces Stars, tenus pour mort comme la carrière de White Lion il n’y a pas si longtemps, ont finalement décidé de rugir, et de combler un écart qui leur permet maintenant de rêver.

De rêver gros.

Ainsi, avec cette victoire de 4-2 en plein Vegas samedi soir, les Stars accusent maintenant un retard de seulement 2-3 dans cette série quatre de sept.

On le sait, tout est possible en séries, surtout avec Carey Price (qui n’est pas un membre des Stars aux dernières nouvelles, par ailleurs), mais il faut bien admettre que ce revirement de situation est pour le moins surprenant. On peut sans doute présumer que les Golden Knights sont surpris eux aussi, eux qui avaient une solide avance de 3-0 dans cette série, avant que tout ne se mette à s’écrouler, comme un château de cartes bon marché dans un vieux casino de la Strip.

Mais c’est la réalité.

En ce soir de surprises, c’est un certain Ty Dellandrea, auteur de neuf buts en saison, qui a enfilé la cape du héros avec deux buts, le troisième et le quatrième de son club. Les Golden Knights ne s’attendaient sans doute pas à ça, tout comme Dellandrea lui-même, fort probablement.

Et voici que ces Stars, qui étaient au bord du gouffre, au pied du mur, sous respirateur, et même pire, se retrouvent maintenant avec la chance d’une vie, celle de revivre après un retard de 0-3, à la manière de l’Undertaker, jadis, autrefois et naguère.

Et maintenant, qu’est-ce que tout ça veut dire ?

En premier, ça veut dire que toute la pression se retrouve dans le camp des joueurs en or. Le dommage est dedans la tête, pour citer Dave Hilton, et les membres des Golden Knights vont se mettre à avoir du mal à dormir, sans doute.

Les Stars, eux, n’ont plus rien à perdre.

Avec un retard de trois victoires dans cette série, plus personne ne donnait cher de leur peau, y compris leurs propres partisans, qui se sont mis à lancer des nachos sur la glace en fin de match numéro trois, tellement la situation semblait désespérée. On se souviendra aussi que des membres des Cowboys de Dallas ont été hués lors de ce match, un comportement pour le moins inacceptable.

Mais encore une victoire et les Stars auront l’occasion de réussir ce que bien peu d’équipes ont pu faire dans le hockey moderne. En plus, les Stars pourront miser sur le retour de Jamie Benn lors de ce match numéro six, lundi soir à Dallas.

Surprenant ? Sans doute, mais ainsi va la vie dans le monde de la LNH, où le commissaire Gary Bettman rêve de parité depuis longtemps, tout en donnant à tous une chance de gagner, sauf peut-être aux Maple Leafs de Toronto.

Pour les Stars, ce rêve est maintenant réalité, ou presque.