Au lendemain de l’hommage que le Canadien et ses partisans ont rendu à P. K. Subban, nos panélistes s’interrogent : que doit-on retenir de cette reconnaissance ? Quel héritage le défenseur laisse-t-il derrière lui et quelle est sa place dans l’histoire du club ?

Les journalistes Richard Labbé et Simon-Olivier Lorange, de La Presse, en discutent avec Jeremy Filosa et Stéphane Waite, du 98,5 FM. On revient également sur la plus récente victoire du Tricolore, sur les exploits de Cole Caufield et sur l’heureuse séquence de Jonathan Drouin.

Écoutez l’épisode complet 0:00 0:00 Couper le son

Moi je crois que le Canadien a eu le meilleur avec [Shea] Weber parce que de toute façon, au moment où Weber était en finale de la Coupe Stanley avec le Canadien, P. K. Subban avait été échangé une deuxième fois, contre à peu près rien, pour s’en aller chez les Devils où il a vécu une fin de carrière assez triste. Simon-Olivier Lorange

0:00 0:00 Couper le son

Carey Price a été le meilleur ou parmi les deux ou trois meilleurs gardiens de la Ligue nationale pendant plusieurs années. [Andrei] Markov a été un très bon défenseur, mais je ne pense pas qu’il a été dans les cinq meilleurs défenseurs de la Ligue nationale à aucun moment de sa carrière. Simon-Olivier Lorange

0:00 0:00 Couper le son

Tous les jeunes trippent sur [Cale] Makar parce qu’il est spectaculaire et offensif, mais si tu me donnes le choix demain matin, j’ai aucun doute, moi c’est [Roman] Josi. C’est le défenseur le plus complet de la Ligue nationale. Stéphane Waite