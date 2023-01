Après 46 matchs l’hiver dernier, le Lightning de Tampa Bay comptait 30 victoires. Malgré une troisième place dans la division Atlantique, ils ont atteint la finale de la Coupe Stanley pour une troisième saison consécutive.

Tampa a perdu contre l’Avalanche du Colorado en finale, mais d’y parvenir après avoir perdu au cours de la saison morte son troisième trio en entier, constitué de Yanni Gourde, Blake Coleman et Barclay Goodrow, pour se conformer au plafond salarial, relevait de l’exploit.

Le DG Julien BriseBois et son bras droit Mathieu Darche avaient d’autres décisions douloureuses à prendre l’été dernier. Ils ont perdu des pièces encore plus importantes.

Ryan McDonagh, 33 ans, était le défenseur le plus utilisé en saison régulière 2021-2022 après Victor Hedman et Mikhail Sergachev, mais à une seule seconde de Sergachev avec ses 22 : 27 de temps de jeu. Le quatrième sur la liste, Erik Cernak, dépassait à peine les 19 minutes. McDonagh a aussi amassé 26 points en 71 matchs cette saison-là, 30 points sur une saison complète.

Ondrej Palat, lui, était membre du premier trio à Tampa depuis plusieurs saisons. Le rendement de cet ailier gauche de 31 ans était un peu à la baisse l’an dernier avec 49 points en 77 matchs, mais il a obtenu 46 points en 55 matchs la saison précédente, un rythme de 69 points sur une saison complète.

On a presque donné McDonagh, et son salaire annuel de 6,75 millions pour quatre ans, aux Predators de Nashville. Tampa a reçu en retour le défenseur Philippe Myers, 26 ans, de retour dans la Ligue américaine cet hiver après une dizaine de matchs avec le Lightning, et Grant Mishash, 23 ans, relégué à la ECHL.

On a laissé Palat tâter le marché des joueurs autonomes. Le Tchèque a obtenu des Devils du New Jersey un contrat de cinq ans d’une valeur de 30 millions, soit 6 millions annuellement. Il touchait 5,3 millions par année à Tampa.

PHOTO STEVE ROBERTS, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Ryan McDonagh

McDonagh n’est pas vilain à Nashville. Il joue au sein de la première paire avec Roman Josi. Son temps d’utilisation a néanmoins baissé par rapport à l’an dernier, à 20 : 54, et Josi se charge de la production offensive. McDonagh a seulement 11 points, dont un but, en 40 matchs.

Nashville lutte ardemment pour une place en séries, mais se trouve à trois points de Calgary et de la dernière place y donnant accès, et à deux points du Wild du Minnesota, classé directement sous les Flames. Nashville pourrait trouver le salaire de McDonagh un peu lourd lors des prochaines saisons.

Palat n’a presque pas joué cette saison en raison d’une blessure à l’aine. Il a obtenu quatre points en neuf matchs depuis son retour au jeu début janvier, dont le but gagnant en prolongation mardi contre Vegas, pour sept points en 18 matchs cette saison, au sein d’un trio avec Nico Hischier et Jesper Bratt.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ondrej Palat

Malgré ces pertes, Tampa a le même nombre de victoires après 46 rencontres que l’an dernier, mais cinq défaites de moins en surtemps, d’où cinq points de moins, mais la même place au classement dans la section Atlantique, troisième.

« On s’attendait à une période d’ajustement avec la perte de joueurs importants comme McDonagh, Palat et Jan Rutta, a déclaré Julie BriseBois aux journalistes de Tampa cette semaine, lors de son bilan de mi-saison. Ils étaient avec nous depuis un moment. On perdait leur talent, mais aussi leur impact au sein de la dynamique de l’équipe. Ils faisaient partie d’un groupe homogène depuis quelques années. Le groupe ne réfléchissait plus en exécutant les jeux parce que les joueurs se connaissaient bien. Ça nous permettait de jouer à un rythme élevé. Les départs de McDonagh et Rutta nous ont forcés à remanier nos paires de défenseurs. Il a fallu retrouver nos repères. Nous avons finalement trouvé notre vitesse de croisière en décembre. »

Depuis le 8 décembre, Tampa montre en effet une fiche de 17-7, et a remporté neuf victoires en onze rencontres avant deux défaites à Edmonton et Calgary la semaine dernière.

Le Canadien a contribué aux succès du Lightning. Salué unanimement au départ, l’échange de Mikhail Sergachev pour Jonathan Drouin en juin 2017 a été déterminant pour le Lightning. Drouin constituait un excellent jeune joueur à Tampa, mais Sergachev s’est vite immiscé au sein du noyau intouchable de l’équipe avec le gardien Andrei Vasilevskiy, le défenseur Victor Hedman et des attaquants Nikita Kucherov, Steven Stamkos et Brayden Point.

À 24 ans, ce premier choix du Canadien, neuvième au total, en 2016, est passé à un autre niveau cet hiver : 33 points en 44 matchs, en route vers 62 points sur 82 rencontres, et un temps d’utilisation de 23 : 54, à 26 petites secondes du meneur Hedman.

PHOTO DANIEL BARTEL, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Mikhail Sergachev

Embauché pour un an seulement, à 3 millions de dollars, le défenseur Ian Cole, 33 ans, a comblé le vide laissé par McDonagh. Il compte même 14 points en 43 matchs.

À l’attaque, Brandon Hagel, 24 ans, un autre jeune joueur échangé par les Blackhawks en 2022, connaît la saison de sa carrière au sein du deuxième trio avec Anthony Cirelli et Alex Killorn. Hagel, obtenu avec deux choix de quatrième ronde des Hawks pour deux choix de première ronde en 2023 et 2024, a 40 points, dont 18 buts, en 46 matchs, pour 71 points, dont 32 buts, sur une saison complète.

À l’heure actuelle, le choix de première ronde en 2023 obtenu par Chicago se situerait au 26e rang. À la lumière des succès constants de Tampa, le choix de 2024 pourrait aussi se situer très loin en première ronde. Les choix de Chicago se retrouveront vraisemblablement tous les deux au début de la quatrième ronde, donc une soixantaine de rang après les choix de première.

BriseBois vise évidemment une troisième Coupe Stanley en quatre ans, rien de moins. « Il faut profiter de la situation actuelle. C’est rare de pouvoir compter sur autant de talent. Notre rendement m’indique que nous sommes des aspirants à la Coupe Stanley au même titre que lors des trois saisons précédentes. Nous avons un gardien de classe mondiale, des défenseurs du même statut et beaucoup de profondeur à cette position, nous sommes solides au centre et des ailiers qui marquent. Nos vedettes connaissent toutes une bonne saison. Et nous possédons d’excellents entraîneurs. Ce groupe de vétérans sait ce que ça prend pour gagner et ils croient en eux. »

Fiche de Tampa après 46 matchs depuis quatre ans 30-15-1 : 61 points (2023)

30-10-6 : 66 points (2022)

30-14-2 : 62 points (2021)

28-14-4 : 60 points (2020)

La renaissance de Cody Glass

Plusieurs fans du Canadien ont fait les gorges chaudes ces dernières années en apprenant que Marc Bergevin avait préféré obtenir Cody Glass pour Max Pacioretty il y a quelques années. Mais les Golden Knights auraient refusé de céder leur sixième choix au total en 2017 et le CH s’était rabattu sur Nick Suzuki.

PHOTO MARK ZALESKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Cody Glass

Échangé depuis aux Predators de Nashville, Glass, 23 ans, n’a peut-être pas dit son dernier mot, après un début de carrière difficile dans l’organisation de Vegas. Glass, un centre droitier au gabarit comparable à celui de Kirby Dach, vient d’être promu au sein du premier trio des Predators récemment, après avoir été utilisé avec parcimonie en début de saison. Il compte six points à ses sept derniers matchs, au centre de Filip Forsberg et Matt Duchene.

Ses 17 points en 37 matchs n’ont rien de renversant, mais qui sait s’il n’est pas en voie d’éclore pour de bon. Vegas porte l’odieux de l’avoir échangé pour Nolan Patrick, troisième choix au total lors de cette même cuvée 2017. Blessé à répétition depuis le début de sa carrière, Patrick n’a toujours pas joué cette saison. Le DG de Vegas, Brad McCrimmon, était attaché sentimentalement à Nolan Patrick puisqu’il était propriétaire, directeur général et entraîneur des Wheat Kings de Brandon, dans la Ligue junior de l’Ouest, lorsque Patrick y faisait la pluie et le beau temps.