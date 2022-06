Photo Chris O’Meara, Associated Press

Le Lightning de Tampa Bay a renversé la vapeur en finale de l’Association de l’Est contre les Rangers de New York. Est-ce que la troupe de Jon Cooper remportera une troisième Coupe Stanley de suite ?

Nos panélistes y vont de leurs prédictions pour la finale entre le Lightning et l’Avalanche du Colorado et reviennent sur le scandale sexuel qui ébranle Hockey Canada. Luke Richardson quittera-t-il Montréal pour Chicago ? Le cas échéant, qui pourrait lui succéder comme entraîneur des défenseurs du Canadien ? Avec Philippe Cantin, Mikaël Lalancette, Stéphane Waite et l’animateur Jérémie Rainville.

C’est un peu comme un combat de boxe chez les poids lourds : tu bats pas le champion du monde sur une décision partagée, il faut que tu sois vraiment meilleur que le champion du monde. Philippe Cantin, au sujet de la finale Lightning–Avalanche

Au dernier match : 47 tirs, beaucoup d’arrêts difficiles avec beaucoup de trafic […] Ces séries-là vont l’avoir monté au prochain niveau. Stéphane Waite, au sujet de Cayden Primeau

