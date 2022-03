La date limite des transactions est maintenant derrière nous. Le directeur général du Canadien, Kent Hughes, a fait le plein d’espoirs et de choix au repêchage, mais il n’a pas réussi à liquider le contrat de Shea Weber ni à échanger Jeff Petry. Quelle note doit-on donner à sa performance ?

Les journalistes Guillaume Lefrançois et Simon-Olivier Lorange, de La Presse, ainsi que Stéphane Waite et Jérémie Rainville, du 98,5 FM, analysent les bons et les moins bons coups réalisés à Montréal et ailleurs dans la LNH.

Je pense que Lehkonen et Kulak, c’est des coups de circuit d’avoir retiré autant pour des joueurs qui étaient, il n’y a pas très longtemps, dans une situation quasiment marginale, mais je pense que se débarrasser du contrat de Shea Weber était prioritaire et on n’a pas réussi à le faire. Simon-Olivier Lorange

Jake Allen, s’il en joue 10 en ligne, un moment donné, ce ne sera pas le même gardien de but. C’est pas moi qui le dis, c’est un fait. Ç’a été de même depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale. Stéphane Waite

