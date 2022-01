À l’approche de la date limite des transactions, la question de la reconstruction reviendra de plus en plus souvent dans les discussions sur le Canadien. Si l’idée est populaire chez bien des amateurs, encore faut-il savoir autour de qui reconstruire. Kent Hughes n’échangera pas non plus 23 joueurs d’ici à l’été !

Qui forme donc le noyau autour duquel le Tricolore doit établir sa prochaine structure ? Nos invités s’entendent sur Nick Suzuki et Alexander Romanov. Ensuite ? C’est compliqué. La place de Cole Caufield, par exemple, ne fait pas l’unanimité.

Parlant de Caufield, son bon ami Trevor Zegras fait partie du nouveau noyau des Ducks d’Anaheim. Il a donné un aperçu de son grand potentiel jeudi contre le Canadien en marquant deux buts, dont un fameux « Michigan ». Un but qui a déplu à certains, dont notre animateur !

En deuxième partie d’émission, le défenseur québécois Mark Barberio se joint à nous à distance afin de parler de l’expérience qui l’attend aux Jeux olympiques.

Dans cet épisode de l’émission balado Sortie de zone, une collaboration entre La Presse et le 98,5, l’animateur Jérémie Rainville reçoit Philippe Cantin, Guillaume Lefrançois et Jeremy Filosa.

Écoutez l’épisode complet 0:00 0:00 Couper le son

Le problème, c’est que t’as besoin, je m’excuse de l’expression, d’un gardien “chair à canon” en ce moment. Montembeault, ça va, il est capable de se maintenir à flot, il est capable de tenir le coup, il a même élevé son jeu. Ça t’en prend un deuxième comme ça. Et ce gardien “chair à canon” là, ça peut pas être celui que tu vois comme un de tes futurs prospects. Guillaume Lefrançois

0:00 0:00 Couper le son

Est-ce que Hoffman, Toffoli, Drouin, Petry, ça peut faire partie d’un noyau chez le Canadien ? Jérémie Rainville

Bien sûr que non. Pour moi, le noyau du Canadien, j’en vois deux : Suzuki et Romanov. Philippe Cantin

0:00 0:00 Couper le son