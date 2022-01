Il est beaucoup question ces temps-ci du sommet de la vague. Contrairement à Omicron, le Canadien, lui, a-t-il finalement atteint son creux de vague ? Autrement dit, peut-il vraiment connaître une deuxième moitié de saison pire que la première ?

La barre n’est pas bien haute, remarquez, mais la raclée de 8-2 au Minnesota nous rappelle que certains soirs, cette équipe n’est tout simplement pas du calibre de la Ligue nationale. Parmi les questions qui se posent pour la deuxième moitié de la saison, il y a celle-ci : Dominique Ducharme sera-t-il en poste d’ici la fin de la saison ? Jeff Gorton a déjà dit que oui, mais pourra-t-il endurer encore plusieurs de ces soirées où l’adversaire tire une quarantaine de fois sur le gardien ? On se questionne sur l’avenir de l’entraîneur, mais aussi sur celui de Ben Chiarot, Artturi Lehkonen et Jeff Petry. Les changements sont inévitables chez le Canadien, et pour des raisons bien différentes, on pourrait entendre parler de ces trois-là.

Dans cet épisode de la balado Sortie de zone, une collaboration entre La Presse et le 98,5, l’animateur Jérémie Rainville reçoit Guillaume Lefrançois, Stéphane Waite et Mikaël Lalancette.

Écoutez l’épisode complet 0:00 0:00 Couper le son

Ce que je remarque, c’est le manque de structure total. Ça n’existe plus. Aussitôt que l’on sent que c’est parti, que le gardien ne fait plus les arrêts spectaculaires, il y a un abandon total de la structure. On ne peut pas continuer 41 matchs comme ça encore. Jérémie Rainville

Une affaire est sûre, c’est qu’il y en a, une structure. Ce sont des coachs de la LNH et ce sont des gars compétents. Le problème est que les joueurs n’ont pas l’air d’acheter la structure. S’ils ne l’achètent pas, oublie ça. Stéphane Waite

0:00 0:00 Couper le son

Du point de vue de Geoff Molson, tu veux des résultats rapidement, d’un autre côté, il n’a pas pris deux personnes à genoux pour prendre cet emploi-là. Jeff Gorton et Kent Hughes sont arrivés à leurs conditions. Ça a permis à ces hommes-là d’arriver avec une vision. Si tu arrives comme nouvel administrateur à la tête d’une organisation, est-ce que tu arrives en disant : “On va patcher pour être corrects l’an prochain”, ou tu arrives avec une vision où tu dis : “On va souffrir deux ans, mais on veut bâtir à long terme” ? Guillaume Lefrançois

0:00 0:00 Couper le son