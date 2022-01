Sortie de zone, saison 3

Épisode 11 : s’enthousiasme-t-on trop vite avec Nick Suzuki ?

Pour cet épisode de la balado Sortie de zone, une collaboration entre La Presse et le 98,5 FM, l’animateur Jérémie Rainville reçoit Jeremy Filosa, Mikaël Lalancette et Guillaume Lefrançois. Le Canadien connaît un début de saison difficile et, comme c’est souvent le cas dans ces situations, les gens cherchent à s’accrocher au moindre élément positif. L’un d’eux est Nick Suzuki, de loin le meilleur joueur du Tricolore au cours du séjour de cinq matchs au Centre Bell. Il est vu par bien des observateurs comme le futur capitaine du CH et le voici au sein de la liste préliminaire de 55 joueurs de Hockey Canada en vue des Jeux olympiques.