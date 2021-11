Balados

Sortie de zone, saison 3

Épisode 5 : Qui voit la lumière ?

Pour cet épisode de Sortie de zone, une collaboration entre le 98,5 et La Presse, l’animateur Jérémie Rainville reçoit Jeremy Filosa, Simon-Olivier Lorange et Guillaume Lefrançois. Invité spécial : Daniel Brière. Le Canadien connaît son pire départ en plus d’un quart de siècle. Il est 32e et dernier au classement général et n’a marqué que quatre buts en cinq matchs. Les joueurs eux-mêmes avouent que le moral est bas. C’est ce qui a incité l’animateur Jérémie Rainville à demander aux invités : voyez-vous la lumière au bout du tunnel ? Avis aux optimistes : vous serez déçus. Tous s’entendent cependant pour dire que cette équipe est meilleure que ne l’indique sa fiche.