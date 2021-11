Pour cet épisode de la balado Sortie de zone, une collaboration entre La Presse et le 98,5 FM, l’animateur Jérémie Rainville reçoit Jeremy Filosa, Mikaël Lalancette et Guillaume Lefrançois. Le Canadien connaît un début de saison difficile et, comme c’est souvent le cas dans ces situations, les gens cherchent à s’accrocher au moindre élément positif. L’un d’eux est Nick Suzuki, de loin le meilleur joueur du Tricolore au cours du séjour de cinq matchs au Centre Bell. Il est vu par bien des observateurs comme le futur capitaine du CH et le voici au sein de la liste préliminaire de 55 joueurs de Hockey Canada en vue des Jeux olympiques.

L’épisode intégral 0:00 0:00 Couper le son

0:00 0:00 Couper le son Dans un top 55, ça veut dire qu’il est dans le top 30 des attaquants canadiens. Je pense que c’est raisonnable de dire qu’il est là. Lui-même doit voir qui est au centre pour Équipe Canada ! Guillaume Lefrançois

S’enthousiasme-t-on trop vite ? Il faudra voir s’il maintient son élan durant le voyage de trois matchs des Montréalais. À ce sujet, comment gérer l’utilisation de Jake Allen et de Samuel Montembeault ?

Puis, discussion au sujet de Trevor Timmins. Sera-t-il encore avec le CH en juin prochain lors du repêchage à Montréal ? Pour nos panélistes, il y a une odeur de grand ménage.

Ailleurs dans la LNH, l’histoire de Zachary Fucale est LE sujet qui a fait jaser. Son père, Jack, a assisté au jeu blanc de fiston avec les Capitals à Detroit. Il est notre invité de la semaine. Il raconte comment les Capitals ont bien travaillé avec le gardien, comment ils lui ont fait confiance, et comment lui et sa femme ont vécu cette soirée magique. Il revient également, brièvement, sur son passage chez le Canadien…

0:00 0:00 Couper le son Jérémie Rainville : Avez-vous senti la confiance de l’organisation du Canadien envers Zach ? Jack Fucale : Vous voulez vraiment aller là, les gars ? Jérémie Rainville : Je veux votre point de vue. Jack Fucale : Ben non. Ça n’a rien à voir. Ils ont toute enlevé la confiance. Je ne veux pas embarquer là-dedans. Du tout. Vous le savez mieux que moi. Vous baignez dans le hockey. Même que c’en est fatigant de vous entendre, on parle juste de hockey dans la vie, même si je vous respecte [rires]. C’est une blague. Vous le savez plus que moi qu’ils ont fait zéro… Ils ont fait zéro…