Dans cet épisode du balado Sortie de zone, une collaboration entre le 98,5 et La Presse, l’animateur Jérémie Rainville reçoit Stéphane Waite, Philippe Cantin et Guillaume Lefrançois.

0:00 0:00 Couper le son

Des séquences de trois défaites, toutes les équipes en connaissent dans une saison. Mais quand ce sont les premiers matchs du calendrier, comme c’est le cas du Canadien en ce moment, l’impact sur la saison peut se faire sentir à long terme. C’est du moins l’avis de nos invités du jour. « Tu peux perdre ta saison en octobre », rappelle d’ailleurs Philippe Cantin.

L’avantage numérique arrive au sommet de la liste des causes des défaites, le Tricolore étant toujours sans but en 11 occasions. Le retour possible de Mike Hoffman ne nuira pas en ce sens, mais il en faudra plus. D’ailleurs, est-ce que Brendan Gallagher a toujours sa place dans une des deux unités ? Stéphane Waite se pose la question.

Ailleurs, le décès tragique de Jimmy Hayes et les faibles assistances à Ottawa et à Buffalo retiennent l’attention de notre équipe. L’épisode ne serait pas complet sans une courte discussion sur le poste de DG du Canadien.

Gallagher, sur l’avantage numérique, il n’a jamais marqué. À un moment donné, il va falloir passer à autre chose. Gally c’est un gars de rush, va au net, et c’est pas un très bon fabricant de jeu. C’est tout un joueur, un leader, qui travaille fort, mais sur l’avantage numérique, ça marche pas. Stéphane Waite 0:00 0:00 Couper le son

On va vie arriver au moment où il n’y a plus d’excuse. J’ai l’impression que tu peux perdre ta saison au mois d’octobre. Philippe Cantin 0:00 0:00 Couper le son